Su estado de salud 'no es malo'

Ministro de Salud da positivo al Covid-19 y analiza su permanencia en el gabinete

Viernes, 15 de Enero, 2021

El ministro de Salud, Edgar Pozo, confirmó que dio positivo al coronavirus y analiza su permanencia en el gabinete ministerial del presidente Luis Arce.

“Estoy en tratamiento bajo aislamiento domiciliario por el Covid (…) estoy en casa con tratamiento, mi estado general no es malo, pero tengo que guardar todos los recaudos que el protocolo exige y obviamente esto incluye el no trabajar para no tener problemas con otras personas y perjudicarlas”, manifestó la autoridad en contacto con radio Fides.

Consultado sobre su retorno al Ministerio de Salud, una vez que se recupere de la enfermedad, Pozo manifestó que “eso está en veremos”.

“Eso está en veremos, no lo tengo claro pero lo voy a analizar los próximos días (…) no tengo 40 años, tengo poco más de 70 y las condiciones de una persona que está cursando está edad es de riego”, acotó.

Esta mañana, el presidente del Estado, Luis Arce, reveló que el ministro Pozo tiene problemas de salud “desde hace ya varios días”.

“Lamentamos que nuestro Ministro haya caído en problemas de salud desde hace ya varios días atrás”, señaló Arce en el inicio del Gabinete ampliado.

Cabe recordar que hasta ahora tres ministros del gabinete se contagiaron del coronavirus. Ayer se conoció que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, logró vencer la enfermedad y podrá reasumir sus funciones.

En cambio, continúan con su tratamiento correspondiente el canciller Rogelio Mayta y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

/Oxígeno