Elecciones subnacionales

TED inhabilita a Gary Áñez como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz

Jueves, 14 de Enero, 2021

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inhabilitó a Gary Áñez como candidato a la Alcaldía cruceña por la alianza Comunidad Ciudadana (CC).

Según Áñez, fue sacado de la carrera electoral porque supuestamente hizo campaña electoral ante del tiempo establecido en el calendario electoral.

Dijo que el TED argumenta que hizo uso de una columna de opinión para buscar votos, en su labor como periodista. El político negó esa situación y dijo que renunció a la radio donde trabajaba en diciembre de 2020.

"Hace más de un mes no entrevisto a nadie en el tema político no solo porque lo dice la ley, sino también por un tema ético. Me dicen que hice un mal uso de los medios de comunicación y eso es mentira", aclaró.

En la notificación que el TED hizo a Áñez señala que CC debe sustituir a su candidato inhabilitado. Asimismo, indica que la denuncia por el supuesto mal uso de un medio de comunicación fue presentada por Alberto Dorado Estremadoiro.

Roly Aguilera, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por Demócratas, expresó su solidaridad con Áñez y manifestó su desacuerdo con la determinación del TED.

“Vetan a Gary mientras hay instituciones que abusan del poder y usan los recursos públicos, inundan la ciudad de vallas, spots en la tv y hacen campaña con recursos de los bolivianos”, dijo.