Desmienten desabastecimiento de harina de soya

En Contra. Las industrias pierden casi USD 5.5 millones al mes por la diferencia de precios externo e interno

Jueves, 14 de Enero, 2021

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB) aclaró que no existe desabastecimiento de harina de soya y desmintió que las industrias del sector no quieran entregar subproductos de este grano.

Regulación del mercado interno. El presidente de CANIOB, Jorge Amantegui, explicó que “a partir del 09 de diciembre de 2020, con la aprobación del Decreto Supremo 4477 se vuelve a la regulación del mercado interno, con cupos de abastecimiento y precios fijos para subproductos de la soya, entre ellos la harina solvente de soya. Luego del Decreto Supremo se emitió la Resolución Bi Ministerial 010/2020 que establece una banda de precios para los subproductos y los cupos de asignaciones para el sector avícola, porcinocultor y lechero”.

“Las listas de asignaciones de los cupos las determinan conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el de Desarrollo Rural y Tierras, por lo que no es cierto que las industrias no quieran entregar los subproductos y estén desabasteciendo el mercado interno. Las industrias no pueden incumplir la normativa vigente, la cual establece listas de productores con asignación de cupos a los que se debe abastecer; por lo que deben esperar a que los Ministerios les remitan las listas de asignaciones para vender los subproductos”, precisó el ejecutivo de CANIOB.

Pérdidas para las indusrtias por diferencias de precios. Hoy día, entre el precio puesto en fábrica al que se exporta la harina solvente de soya y el precio liquido de venta en el mercado interno existe una diferencia de más de USD. 170 por tonelada métrica. Tomando en cuenta la asignación de cupos con un volumen mensual de 32.000 toneladas, se evidencia una pérdida de casi 5.5 millones de dólares mensuales para las industrias oleaginosas.

La industria oleaginosa nacional está aportando al país con la generación de empleos, con el ingreso de divisas (Son los mayores exportadores de productos no tradicionales), con el pago de impuestos y endeudándose con la banca a fin de dar un apoyo decidido al sector agrícola, financiando la siembra y garantizando la compra de toda la producción de grano.

