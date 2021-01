Será de seis meses

Gobierno amplía periodo de gracia y firma acuerdo con parte de los sectores del transporte

Miércoles, 13 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: La firma se hizo después del diálogo. | Erbol

El Gobierno anunció este miércoles que se ha determinado ampliar el periodo de gracia para pago de créditos de cuatro a seis meses, en los cuales los prestatarios no pagarán intereses ni capital a los bancos. En base a esa propuesta se firmó un acuerdo con parte del sector del transporte nacional.

El convenio se firmó a pesar de que la Confederación de Choferes de Bolivia rechazó la propuesta del Gobierno y pidió un cuarto intermedio, mientras analiza ingresar a un paro de 48 horas. Los transportistas confederados insisten en que se establezca un periodo de diferimiento de seis meses.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que se ha llegado al pacto con “fuerzas vivas”, entre las cuales están los choferes cooperativizados, libres, radio taxis y asalariados del transporte nacional e internacional.

“Son fuerzas vivas del transporte que han optado por una salida racional negociada que consiste en qué: seis meses de periodo de gracia sin pago de capital e interés, que va a ser luego reprogramado o refinanciado a lo largo de un periodo de tiempo”, dijo el Ministro.

El beneficio será para todos los deudores y no sólo para choferes. Montenegro explicó que este periodo de gracia se diferencia de un diferimiento porque “el crédito está vigente e inmediatamente entran al pago reprogramado de ese capital y de ese interés en los próximos meses”.

Aseveró que el beneficio para los prestatarios es que “ahora pueden pagar en función de su capacidad de pago, eso es lo que hace una reprogramación”.

Entre otros puntos del acuerdo, se estableció que no se incremente la cuota mensual, que no se exija el pago de cuotas de intereses diferidos como una condicionante para acceder a la reprogramación, que no se exijan requisitos para la adenda del contrato de créditos, que los intereses generados en el período de gracia se cancelen a prorrata, que no se incrementen intereses ni garantías adicionales, entre otras medidas.

También se pactó que el Ministerio de Economía analice la posibilidad de establecer fondos para el otorgamiento de líneas de crédito.

Los dirigentes que acompañaron a Montenegro expresaron su satisfacción con el acuerdo y aseguraron que se levantan las medidas de presión.

Respecto a la Confederación de Choferes, el Ministro de Economía dijo que ese sector pidió le cuarto intermedio a pesar de que le “imploró” quedarse para el acuerdo. Agregó que los federados definirán si se adhieren al documento firmado.

/Erbol