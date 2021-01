Creemos presenta denuncia contra candidatos del MAS ante el TED

Subnacionales. Cuestionan Uso indebido de bienes del Estado y violación a la Ley de Régimen Electoral.

Miércoles, 13 de Enero, 2021

La agrupación política Creemos, presentó una demanda formal ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) en contra de los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la alcaldía, Adriana Salvatierra y a la Gobernación, Mario Cronenbold, por Uso indebido de bienes del Estado.

El diputado, Erwin Bazan, junto a un grupo de diputados y candidatos de Creemos, llegó hasta las oficinas del TED para presentar la demanda, esperando acciones inmediata de las autoridades.

Indicó que la denuncia por Uso indebido de bienes del Estado, en contra de los diputados se basa en el acto del Gobierno Central, donde se hizo entrega de pruebas de antígeno nasal para la Alcaldía y Gobernación cruceña. Donde ambos candidatos del MAS presentes en el evento subieron fotografías con el logo de sus campaña política electoral, con el producto entregado.

"Es un uso indiscriminado, abusivo, ilegal y arbitrario de los bienes del Estado. Esas pruebas de antígeno nasal, son una obligación del Estado, en servir y entregar a la población en momentos de pandemia. Y no puede ser que candidatos políticos que están en medio de campaña electoral aprovechen esto para su beneficio. Denunciamos flagrantemente la electoralización de una situación de emergencia como en la que nos encontramos en este momento", manifestó.

Al mismo tiempo, denunció que se está violando lo que establece la Ley 026 de Régimen Electoral en su Artículo 25 y 19 sobre la propaganda política electoral. "Hay que decirle con muchísima claridad a Mario Cronenbold que no sea sinvergüenza, que no use el dinero de todos los bolivianos para hacer su campaña y sobre todo que no abuse de la emergencia sanitaria, de la necesidad de gente que se está muriendo en hospitales, de la necesidad de gente que precisa de la vacuna, que necesita atención por parte de profesionales de la salud, que no abuse de esa necesidad para hacer una campaña electoral. No nos olvidemos que si la ley es pareja nadie se queja", subrayó el legislador.

En el lugar, resaltó que las sanciones dentro de la Ley de Régimen Electoral, están establecidas y es una prerrogativa del TED definir las sanciones, aunque se estipula sanciones entre multas económicas, hasta la suspensión de la candidatura de Cronenbold y de Salvatierra.

De acuerdo a las normas, en 24 horas el Tribunal Electoral, debería pronunciarse.