Pide a los dirigentes reflexionar

IBCE reporta pérdida de $us 30 millones por paro de transportistas

Miércoles, 13 de Enero, 2021

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, informó este miércoles que los rubros de industria, comercio y servicios registraron una pérdida de $us 30 millones por el paro que los transportistas efectuaron en la víspera para el diferimiento de sus créditos bancarios por seis meses.

“El sector transportista está perjudicando a la economía nacional. Ayer, la Cámara Nacional de Industrias en La Paz reportó un daño diario de $us 17 millones a su sector. Si a eso sumamos el impacto negativo sobre otros sectores como el comercio y servicios, estamos hablando que el país, en plena crisis, está perdiendo $us 30 millones por día de paro”, aseveró en una conferencia de prensa.

El representante del IBCE pidió que los transportistas reflexionen y consideren que la atención de su pedido afectará al sistema financiero que ya pospuso el cobro de capital e intereses desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19.

Instó a que los dirigentes de los choferes recurran al diálogo para que sus demandan sean escuchadas porque cualquier problema se “debe resolver hablando y no por la ley del más fuerte”.

“Si el Gobierno cede a esta presión por parte de los transportistas sería una mala señal. Otros sectores el día de mañana querrán lo mismo para imponer sus reivindicaciones sociales, por la fuerza, lo que nos llevaría al caos”, aseveró.

El titular del IBCE recordó que el sector del autotransporte no fue el único afectado por la pandemia y debe considerarse que el Índice Global de Actividades Económicas registró una caída de cerca del 4% hasta octubre del pasado año por los efectos de la cuarentena.

“La crisis debemos soportarla entre todos los sectores y avanzar en soluciones que sean de beneficio general, no particular, no una solución para un sector a costa de la situación de otro”, concluyó.

/ABI