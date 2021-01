Ex futbolista Yery Leigue cuenta el milagro de su recuperación del Covid-19

Se contagió y tuvieron que intubarlo. Estuvo a un paso de la muerte y de pronto despertó del coma. Cuenta lo que experimentó en sus duros días de internación.

Martes, 12 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: Yery Leygue Rojas junto a su esposa e hijo. | Regis Montero

Yery Leygue Rojas de 31 años, un joven profesional recién titulado en Comercio Internacional. Deportista desde muy joven, demostró sus habilidades en el futsal, pasó por importantes equipos como CRE e inclusive selecciones nacionales y también en el fútbol profesional, como arquero de Guabirá.

Sus problemas en la vista lo llevaron a tomar la decisión de informarle a su director técnico, Víctor Hugo Tucho Antelo, que se vería obligado a dejar el deporte. A los 28 años Yery mostró un síntoma conocido como divergencia en los músculos de los ojos que le impiden ver con claridad.

Al abandonar las canchas, se dedicó a atender una granja de pollos junto a su suegro. Luego, al encarar la construcción de su casa, encontró el gusto por construir y hacer remodelaciones como contratista. La adversidad volvió a visitarlo cuando el año pasado se contagió de Covid-19 cuando jugaba con sus amigos en un campo deportivo del vecindario. Comenzó a sentirse cansado y luego apareció la fiebre. Le hicieron pruebas y una madrugada tuvo que ser llevado de urgencia a la clínica, donde fue internado de urgencia.

Los médicos le informaron que era positivo para coronavirus y tenía el 80 por ciento de sus pulmones comprometidos. Debido a esta situación tenían que entubarlo a lo que él respondió que si era necesario lo haría y después de tomar esa decisión entró en coma durante los siguientes nueve días.

Su esposa que es bioquímica, escuchaba los datos nada alentadores que aparecían día a día y prácticamente se desarmaba de impotencia al ver que el cuerpo de su esposo no reaccionaba; esto sucedía mientras su madre atendía a su pequeño Lucas. Ambos se infectaron y afortunadamente solo presentaron síntomas leves.

De pronto sucedió lo impensado. Debido al cuadro crítico que presentaba, los médicos le informaron a su esposa que ocurrió un ¨milagro¨. Algo que sorprendió a los médicos, Yeri despertó y estaba totalmente recuperado.

Yeri recuerda que después de despertar lo trasladaron una sala de terapia intensiva. “Recuerdo que lo primero que hice fue encomendarme a Dios, yo sentía su presencia alrededor mío, inclusive que él entró en mi cuerpo y ahí lo tuve claro; yo no me voy porque no me voy, escuchaba voces que me decían que no duerma, que respire fuerte, así me pasaba horas y horas, durante tres días sin dormir”.

¨Era como un sueño lo que viví; soñé que me llevaron a un curandero, después veía a mi hijo Lucas internado con sus signos vitales que bajaban y bajaban como si fuera morir y una persona me acompañaba parada tras mi espalda esperando el desenlace. Recuerdo que gritaba y me encomendaba a Dios, pidiéndole que prefería cambiar mi vida por la de Lucas¨.

¨Luego le pedí a mi esposa una video llamada a mi hijo y al verlo a través del teléfono, no pude contener mis lágrimas y le colgué, yo solo quería confirmar que estaba bien¨.

¨Cuando ya pasaron varias semanas de mi alta médica, recién estoy asimilando que lo mío fue grave, que estuve en coma nueve días, que pude morir, que de 10 personas que son entubadas solo tres vuelven a recuperarse y por eso agradezco inmensamente y me encomiendo todos los días a Dios, por darme una nueva oportunidad de vida¨ concluye.