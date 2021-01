Familia demanda más investigación

Acusados del asesinato de Yamil Rosales querían dinero para pasar el Año Nuevo

Caso. Las autoridades han dado como resuelto el crimen, tras encontrar a los implicados en la muerte del vendedor de autos.

Lunes, 11 de Enero, 2021

Diez días pasaron para que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen exponga la participación de las tres personas que asesinaron al playero Yamil Rosales Rivera, el pasado 1ro de enero en el municipio de Comarapa. De esta manera el Comandante nacional de la Policía brindó detalles este lunes sobre el crimen que consternó al país. Es así, que el caso fue declarado como esclarecido por el Ministerio de Gobierno.

Móviles del crimen. Jhonny Aguilera, Comandante nacional de la Policía, dijo que el Ministerio Público manejaba dos hipótesis, una sería el robo y otra una deuda de uno de los implicados. Pero según las arduas investigaciones han logrado establecer las causas resultaron en la muerte violenta de Rosales. "Ya desde el 22 de diciembre estos sujetos habían conjugado sus acciones lo que permite establecer fehacientemente su participación. La causa es que estos individuos no se encontraban con dinero para celebrar el Año Nuevo", dijo Aguilera en entrevista con UNITEL.

Familia no se encuentra conforme. Varias fueron las declaraciones de las autoridades que consideran que la muerte de Yamil Rosales ha sido resuelta, la familia difundió un video en las redes sociales en la que afirman que aún falta mucho por investigar. Piden que se esclarezca la participación de un sujeto mencionado por José Luís Rosales Vargas, el primer detenido, que fue encontrado con el camión en Cochabamba. “Dónde está ese tal Abel, ese fue mencionado por el primero que agarramos. Para mí no está esclarecido el caso. Resulta que dan por cerrado el caso con tres que supuestamente organizaron todo, no nos queda claro, sabemos que son más.”, reclamó la esposa de Yamil Rosales, Margoli Silvestre, en un video compartido por Radio Veritas de Comarapa. Por otro lado, Wilmer Vásquez, abogado de la familia de Rosales, señaló que planteó un recurso para que el proceso se desarrolle en Comarapa. Agregó que la investigación para esclarecer el hecho demorará al menos seis meses de investigación.

Policías implicados. Dentro la investigación existen 6 polícias de Diprove que están siendo investigados en calidad de sospechosos sindicados por José Luis Rosas de haber retenido el camión Nissan y contacto con los implicados. Al respecto, Aguilera señaló que estos elementos policiales fueron removidos de sus funciones y que se continuará con las investigaciones para determinar la verdad histórica de los hechos.