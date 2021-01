Elecciones subnacionales

Sol.bo dice estar tranquilo por habilitación de su candidato a alcalde de La Paz

Domingo, 10 de Enero, 2021

El partido de Luis Revilla, Soberanía y Libertad (Sol.bo), dice estar tranquilo por la habilitación de su candidato a alcalde de La Paz Álvaro Blondel, porque entiende que el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz admitió su error administrativo en la relación de los documentos oficiales que acreditan que el postulante cumplió con todos los requisitos para estar en la papeleta electoral.

El vocero de Sol.Bo José Luis Bedregal informó que la tarde del sábado se apersonaron a las oficinas del TED, donde fueron “comunicados de manera extraoficial que el tema estaba resuelto y que el hecho de que únicamente esta su carnet de identidad había sido un problema interno del Tribunal Departamental”.

Explicó que por prevención se apersonaron con un nuevo cuerpo de documentos que supuestamente estarían faltando y que por normativa debieron ser cambiados o subsanados hasta la jornada de ayer sábado.

“Esto hemos hecho notar al TED y ayer de manera extraoficial han reconocido que sí tienen los papales y que, por lo tanto, ya no está solo con el carácter de observado, pero no nos quieren dar esa comunicación oficial y por eso el temor es que el día lunes, cuando tienen que salir las listas de los habilitados e inhabilitados, nos digan que no hemos presentado o complementado lo que se nos ha pedido”, manifestó.

En todo caso, manifestó que Sol.bo confía en la buena fe de los funcionarios del Tribunal, porque se ha demostrado que Blondel tiene los documentos en orden que de todas maneras fueron llevados a las oficinas electorales donde no quisieron aceptar “en el entendido que habrían subsanado su error de haber hecho las observaciones al candidato de Sol.bo”.

Bedregal indicó, sin embargo, que esperarán la comunicación oficial del TED respecto no solamente al candidato a alcalde Álvaro Blondel, sino respecto a todos los candidatos y en el caso que fuera inhabilitado como a cualquier otro partido, el Tribunal establecerá un nuevo plazo para las sustituciones.

“En el caso específico de Álvaro Blondel, el Tribunal no tendría motivo, porque hemos cumplido con todos los requisitos en las fechas previstas, pero además hemos querido hacer entrega de un nuevo juego de documentos que el Tribunal no quiso aceptar y, por tanto, sería una irregularidad y una torpeza flagrante en caso que hubiera alguna observación, pero entendemos que eso lo ha subsanado el TED y no habría ningún problema”.

/Erbol