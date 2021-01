Luis Fernando Camacho:

''Me comprometo a que todos los cruceños estarán vacunados hasta el 24 de septiembre''

Sábado, 9 de Enero, 2021

Luis Fernando Camacho anunció a El Día que de ganar la Gobernación, en el marco de la autonomía, pondrá en marcha un plan de acción inmediata frente al Covid 19 para adquirir tres millones de vacunas y lograr que todos los cruceños estén vacunados antes del 24 de septiembre, como homenaje a Santa Cruz.

“La autonomía, por la que tanto luchamos, debe servir para eso, para tomar medidas firmes y concretas y no dejar la vida de nuestro pueblo en manos de un gobierno lento e inoperante”, dijo.

Ya se han presentado las candidaturas para las elecciones subnacionales de marzo, y usted Luis Fernando Camacho candidatea a Gobernador de Santa Cruz. ¿Por qué lo hace después de haber sido candidato a Presidente en octubre del año pasado?

CREEMOS nace como proyecto político desde las rotondas y las pititas de la movilización ciudadana de octubre-noviembre de 2019 que defendía su voto robado y su democracia y libertad ante el fraude electoral del gobierno del MAS.

Esa movilización que terminó en la huida de Evo Morales fue el primer paso de nuestra sociedad para construir un país verdaderamente democrático, libre y del que nos sintamos orgullosos todos los bolivianos.

Los resultados de octubre de 2020 nos presentan un escenario en que el MAS pueda tener un poder hegemónico en todo Bolivia y Santa Cruz si gana las elecciones subnacionales, por lo que vimos que es necesario para alcanzar las esperanzas y sueños de la gente concurrir a estas elecciones para defender la democracia y a Santa Cruz, para que desde nuestra tierra construyamos una alternativa democrática para toda Bolivia.

Hay algunos analistas y comentaristas que señalan que después de candidatear a Presidente hacerlo para Gobernador, es como bajar de silla a toco. ¿Qué opina sobre eso?

Esas opiniones son una falta de respeto con el Pueblo de Santa Cruz, pues para un cruceño que honor más grande puede haber que ser la primera autoridad política del departamento. Además en el último tiempo ha quedado en evidencia que las nuevas ideas políticas y esfuerzos de construcción democrática han nacido en nuestro departamento, como son las autonomías y la lucha democrática contra el fraude y la tiranía.

Se le ha visto concertando con otras fuerzas políticas como Demócratas o Santa Cruz para Todos de cara a las elecciones subnacionales. ¿De qué se tratan estos acuerdos?

Después de los resultados de las elecciones de 18 de octubre de 2020, el Comité pro Santa Cruz realizó una convocatoria a todas las fuerzas políticas del departamento con el fin de lograr un acuerdo por la unidad para lograr un triunfo de la oposición democrática en nuestra tierra.

CREEMOS como la primera fuerza política del departamento asumió el desafío y la responsabilidad de trabajar por ese acuerdo de unidad, para lo que sostuvimos reuniones con las principales fuerzas políticas de nuestro departamento.

Este trabajo nos hizo llegar a acuerdos con siete fuerzas políticas, que no se deben confundir con pactos o alianzas con cuoteo de cargos entre los participantes.

Nuestros acuerdos básicamente plantean una clarificación del escenario electoral donde CREEMOS decide no presentar candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, y las demás fuerzas políticas no presentan candidatura a la Gobernación de Santa Cruz.

Pero se puede evidenciar en las listas de Asambleistas de CREEMOS la presencia de personas que integran otras fuerzas políticas. ¿Cómo explica eso?

Estas elecciones subnacionales nos presentan el desafío de ganar la Gobernación de Santa Cruz y lograr gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Departamental para poder cumplir lo que proponemos en nuestro Plan de Gobierno “por el futuro de Santa Cruz”.

Para lograr esa gobernabilidad se tomó la decisión de poner en las candidaturas a la Asamblea a los mejor posicionados en cada una de las provincias, sean o no de CREEMOS, y eso es exactamente lo que hemos hecho.

No hemos cuoteado nuestras listas, hemos elegido a los candidatos mejor posicionados y que más opciones tienen en ganar en sus correspondientes territorios.

El MAS ha escogido para estas elecciones la dupla Cronenbold-García, y éste último ha lanzado varias críticas y descalificaciones de su persona, ¿qué le tiene que decir?

Nosotros somos una nueva generación que hace política, y la hacemos sin insultar ni descalificar a nadie, sino transmitiendo nuestro mensaje y presentando nuestras propuestas para que la ciudadanía pueda elegir de forma consciente e informada.

Es una vieja práctica del MAS el insultar y descalificar a Santa Cruz y sus líderes. Somos el departamento más maltratado y perseguido por el masismo. Pero eso nunca nos asustó, porque somos un proyecto que nace desde la gente para frenar el autoritarismo masista.

No me preocupan los insultos del masismo hay que tomarlos por de quién provienen y no merecen ninguna respuesta.

En el actual escenario, considera que tiene posibilidades de ganar la elección?

Estamos convencidos que somos la mejor alternativa para la elección de la Gobernación, tenemos los mejores candidatos en nuestras listas y tenemos el Plan que necesita Santa Cruz para seguir siendo en el futuro de Bolivia lo que es en el presente.

Debido al aumento de casos del COVID-19 hay algunas voces que reclaman que la elección debería postergarse, ¿qué posición tiene al respecto?

Nuestra posición es clara y siempre ha sido la misma, la salud y la vida de los bolivianos y los cruceños están por encima de la política o de una elección, y si los especialistas científicos consideran que las elecciones se deben postergar, lo acatamos y apoyamos.

¿Cómo ve la situación de la pandemia en esta segunda ola?

Estamos sumamente preocupados por la situación, pues en esta segunda ola que estamos viviendo ya estamos alcanzando los picos de contagio que hubo durante la primera ola de la pandemia el año pasado.

Y ante esta escalada de casos nos encontramos que nuestro sistema de salud sigue son estar en condiciones de poder ofrecer una cama de terapia intensiva con respirador a cualquier ciudadano que la necesite, es una vergüenza.

A pesar de estar casi un año combatiendo contra el COVID-19 y a pesar de todos los spots y anuncios oficiales, hoy estamos igual que al principio, con un sistema de salud debilitado, que no se ha fortalecido, con médicos a los que no se les paga oportunamente, sin equipos de protección individual, etc.

Y lo más duro es que en este momento tenemos la solución al problema, que son las vacunas, que van a terminar con la pandemia y van a posibilitar que volvamos a funcionar como sociedad de forma similar a lo que hacíamos en marzo de 2020, y el Gobierno Nacional no está haciendo las cosas bien.

Hoy somos uno de los pocos países de la región que no ha vacunado a nadie, que ni siquiera tiene las vacunas, sólo tenemos un contrato con Rusia para importar vacunas, pero no sabemos cuánto cuestan ni cuando llegarán.

Sólo somos 11 millones de bolivianos, no es aceptable que el Gobierno no esté haciendo más y no se esté movilizando para lograr traer las vacunas ya para que se inmunice nuestra población, eso sólo puede ser incompetencia.

Si cuando asumamos la Gobernación seguimos en esta situación, yo me comprometo a que todos los cruceños estarán vacunados y de forma gratuita hasta el 24 de septiembre, como homenaje a nuestro departamento.

Y para lograrlo tomaré todas las medidas y acciones necesarias, igual que hace un padre para atender las necesidades de salud de sus hijos.

Pero hasta que sea Gobernador, ¿qué se puede hacer en este tema?

Cada uno tiene que hacer las cosas de acuerdo a sus responsabilidades personales e institucionales.

Por mi parte, en mi calidad de ciudadano seguiré haciendo lo que vengo haciendo por casi un año en el marco de la Campaña Solidaria por la Salud y la Vida, que es llevar ayuda y atención médica a los diferentes barrios de Santa Cruz de la Sierra y a las provincias.

Este domingo iniciamos una campaña de Carpas Sanitarias donde se va a otorgar una consulta integral y completa a las personas que se acerquen, además de indicaciones para sus patologías y remedios, además de un kit de bioseguridad.

Estas carpas irán rotando por los barrios y las provincias, y tenemos el objetivo de que además de una ayuda médica representen una esperanza en que vamos a salir de esta.

Igualmente, dentro de la campaña el día martes haré entrega al Hospital de Montero de una máquina portátil de extracción de plasma, para que se pueda ir a las provincias y recolectar plasma hiperinmune para apoyar a las personas que lo necesitan.

Esta tarea es posible gracias a los voluntarios que nos regalan su tiempo, a los médicos que desinteresadamente nos apoyan y a las personas y empresas que aportan para que se puedan desarrollar estos trabajos.

Se le ha escuchado proponer que hay que profundizar la autonomía para alcanzar el federalismo, ¿por qué?

Bolivia es un país centralista, donde los burócratas en sus oficinas en La paz deciden el futuro y destino de 11 millones de personas, y la vieja política se siente cómoda con este sistema.

La actual pandemia es una muestra del fracaso del sistema centralista, ya que el mismo no ha podido fortalecer nuestro sistema de salud, no pude garantizar que todas las personas que necesiten un respirador lo van a conseguir, no puede pagar oportunamente los salarios del personal sanitario y no puede lograr que todos los que están en primera línea de combate a la enfermedad tengan los equipos de protección personal.

Y hoy no nos está pudiendo garantizar la vacuna que nos permita superar la crisis sanitaria.

Hasta ahora ha fallecido más de 9.000 bolivianos, más de 4.000 cruceños, y muchos murieron por la incapacidad del centralismo de manejar la salud en todo el territorio nacional.

No hay forma de cambiar las cosas si las seguimos haciendo de la misma manera, por lo que consideramos que se debe recuperar y profundizar la autonomía, para que la Gobernación de Santa Cruz no sea sólo una oficina de administración de las regalías, y se convierta en un verdadero Gobierno Departamental que dé soluciones a los habitantes de esta tierra.

Y ese pedido de autonomía debe convertirse en realidad en el departamento, donde la Gobernación no sólo descentralice sus trámites y políticas de desarrollo a las Subgobernaciones de Provincia, si no que los Subgobernadores sean elegidos por el voto directo de los ciudadanos.

Este es el camino y está en nuestra propuesta, y una vez consolidado el sistema de autonomías se podrá transitar hacia un Estado Federal.