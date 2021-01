Medicina alternativa

UAGRM presenta tratamiento coadyuvante para Covid-19

Dato. El jarábe está elaborado con el extracto de la corteza de quina quina, planta que se encuentra en la Chiquitanía. Funciona como antiinflamatorio y anticoagulante.

Sábado, 9 de Enero, 2021

La Universidad Gabriel René Moreno, a través de la carrera de Bioquímica y Farmacia dió a conocer una alternativa medicinal denominada “E-2 Gabrielito”, que según la Dirección de Investigacion Científica tiene los beneficios de mejorar el estado de salud de un paciente infectado con Covid-19. Este medicamento funciona como tratamiento coadyuvante es decir que colabora en que una persona logre vencer el Coronavirus.

Medicamento. El producto fue elaborado en los laboratorios de la estatal cruceña. El grupo de científicos, lleva desarrollando el medicamento hace años, pero lograron mejorar su fórmula a raiz de la pandemia que llegó el año pasado. El docente Ing. Roberto Quevedo, explicó que el fármaco está hecho a base de medicinas que se utilizan para tratar la enfermedad además de remedios caseros que sirven para que el paciente no llegue a requerir entubación. “Con esto queremos evitar que un paciente de Covid-19 pase a la etapa más crítica, este producto tiene la capacidad de ayudar a mejorar el sistema inmunológico de las personas y además contiene componentes que los médicos sugieren en los tratamientos”, explicó el profesional.

Inconvenientes. Según explicó Quevedo, no buscan curar la enfermedad, sino ayudar a que las personas superen el virus de manera no invasiva. Manifestó que tienen evidencia de cientos de personas que han superado el virus con ayuda del medicamento. Es un trabajo que han hecho por su cuenta propia. Lamentablemente no tienen el apoyo de las autoridades para que pueda ser producido en cantidad, pues faltan los permisos del ministerio de salud, y con ello se hallan peregrinando un año.

70 bolivianos

es comercializado a la población. Puede encontrarse en la UAGRM.

Componentes del medicamento

Quina Quina. La corteza del árbol posee propiedades antipiréticas (disminuye la fiebre), antipalúdicas y analgésicas.

Eucalipto. El uso de esta planta medicinal está recomendado para aquellas enfermedades que afectan a las principales vías respiratorias.

Menta. Las hojas tienen componentes beneficiosos para el corazón y generalmente al resto del sistema cardiovascular, contribuyendo a una buena circulación.

Romero. Es una planta con propiedades medicinales, además es antiséptico, antiespasmódico, aromatizante, depurativo, estimulantes estomacal, carminativo.

