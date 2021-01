Tras el anuncio de Argentina de exportar al Brasil

Experto descarta afectación a la venta del gas boliviano

Viernes, 8 de Enero, 2021

Tras el anuncio que hizo Argentina de comenzar a exportar gas a Brasil, surge la interrogante ¿Afectará esto a las exportaciones bolivianas de hidrocarburos?, un experto del área, Álvaro Ríos, dice que no porque desde su punto de vista, este anuncio del país vecino es más una "declaración política" con tintes "exitistas".

Ya estarían proyectando reuniones con los brasileños

Para el mercado brasileño, específicamente Santa Catalina, Paraná y Río Grande Do Sul, podrían recibir entre 10 y 20 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural, según analizan las autoridades argentinas quienes ya proyectan reuniones con sus similares brasileños para concretar esta opción.

Según Ríos esto "puede ser que de aquí a cinco o seis años pase, mientras tanto no, primero porque la producción de Vaca Muerta (Argentina) no alcanza aún para su propio mercado interno, por eso necesitan el gas boliviano, tienen que importar GNL, entonces tiene todavía una necesidad interna muy grande".

El experto sostiene que Chile tiene mucha relación con todo este tema, donde tienen cinco gasoductos, pero no pueden venderles gas a la Argentina porque no existe, por ese motivo es que no prosperan los contratos entre ambos países.

Ríos cree que un primer paso para la Argentina es abastecer su mercado interno, pues cree que no es viable pensar en exportar gas al sur de Brasil porque requiere de una fuerte inversión económica para la construcción de infraestructura adecuada para tal cosa.

Cobrar "peaje" por el uso de los ductos bolivianos

"Mas bien yo propongo que se pueda usar la infraestructura que esta quedando vacía en el lado boliviano, para transportar gas y que el país cobre peaje, eso lo veo mucho más factible porque la inversión es mucho menor, esto porque Bolivia no esta haciendo exploración y no hay cómo llenar esos ductos que estan quedando ociosos", afirma Ríos.

Para finalizar el experto sostuvo que el gas boliviano tiene su mercado seguro, pero no se tiene las reservas y la producción suficiente para ir agresivamente a tomar nuevos mercados.