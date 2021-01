Pandemia

Sucre suspende el carnaval por rebrote de Covid-19

Viernes, 8 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Gobernación de Sucre

Desde la dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Sucre, se anunció la mañana de este viernes la decisión de suspender las actividades del denominado “Carnaval Grande de Sucre” por el incremento de casos Covid-19 en la capital del país.

El director de esta dependencia de la alcaldía, Alex Ayllón, existe un relajamiento de la población a las medidas de bioseguridad y cuidados que se deben mantener para evitar la propagación de la enfermedad.

“Ya tendremos tiempo para bailar y celebrar nuestras tradiciones, pero no lo podremos hacer si no tenemos salud, si no tenemos vida y este rebrote nos pone a todos en alerta porque nos hemos relajado”, manifestó.

El funcionario aseveró que la decisión busca evitar más enfermos y decesos por la enfermedad, asimismo, explicó que la decisión de suspender los eventos carnavaleros fue de la alcaldía, aún falta conocer la posición de los conjuntos folclóricos.

“Si son responsables, si son coherentes con lo que está sucediendo también van a estar de acuerdo y hoy tendremos una posición oficial”, acotó.

El carnaval de Sucre presentaba cada aña diferentes actividades como la del carnaval de antaño, batalla de flores, Corso infantil, Corso de mayores y la premiación de carros alegóricos.