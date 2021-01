Desde hoy hasta el 13 rigen nuevas medidas en el horario de circulación

Las nuevas restricciones están destinadas a frenar la ola de contagios del COVID-19.

Miércoles, 6 de Enero, 2021

Rigen desde hoy y hasta el 13 de enero, nuevas restricciones por la pandemia. La circulación vehicular será de 04:00 a 22:00 horas y los centros comerciales, cines y mercados abrirán hasta las 21:00 horas. Las nuevas medidas están destinadas a frenar la ola de contagios del COVID-19, buscando salvaguardar la salud de la población y también la economía de las familias cruceñas.

Transporte

La norma municipal restringe el horario de circulación hasta las 10 de la noche para todos los vehículos públicos y privados, estas medida es hasta el dia 13 y estara sujeta a análisis para ver si se amplían o se modifican. El sector del transporte publico tendra tolerancia para que lleguen a sus paradas o realicen mantenimiento.

Comercios

Todas las actividades económicas deberan atender hasta las 9 de la noche, una hora antes de la circulación para que la poblacion pueda trasladarse cómodamente a sus hogares. Tambien en esto entra los cines, centros, comerciales, mercados y supermercados y otro tipo de actividades similares. Los deliverys tiene permitido circular hasta las 11 de la noche.

Clubes nocturnos

Antes de navidad ya se restringieron todas las fiestas, rockolas, chicherías, biliares y ramas afines para evitar un contagio masivo que se ha dado en las últimas semanas.

Controles nocturnos

En toda la ciudad a partir del día de hoy se van a iniciar operativos de manera diaria tener todos estos rubros en orden y controlar en ciertas zonas de la ciudad que no cumplen la norma.

Sanciones

En el caso de las actividades economicas hay multas para los propietarios de locales en donde no se dé cumplimiento, de igual manera otra sancion es la suspensión de la licencia en funcionamiento. La policía tambien realizará la detención de las personas que se encuentran incumpliendo la medida.

El Director Departamental de Tránsito indicó que en el caso de las personas que esten circulando fuera del horario seran detenidos. Sobre las multas todavías no están establecidas para aquellos que sean encontrados con sus vehiculos pasadas las 22:00 horas. Ademas señalo que no hay permiso de circulacion en vigencia para nadie, por lo que pide a la poblacion que cumpla con la normativa.

Descontento

Los sectores gremial y el transporte de Santa Cruz han manifestado su disconformidad con el horario de restricción de 5:00 a 22:00 impuesto por la Alcaldía y que estará vigente desde este miércoles; sin embargo, anunciaron acatarán la medida. “Este tipo de restricciones no ayudará en nada si de día estamos trabajando con normalidad. No tiene sentido”, manifestó Enrique Aro, dirigente gremial. De igual manera, el dirigente del sector autotransporte, Bismark Daza, indicó que prefieren acatar las restricciones que propone la Alcaldía y no la cuarentena rígida que desea implementar la Gobernación. “No estamos de acuerdo, las autoridades deben salir a concientizar a la población que el uso del barbijo es obligatorio”, manifestó Daza.