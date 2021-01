Festividad será diferente

Carnaval en casa, fomentando cultura y solidaridad

Miércoles, 6 de Enero, 2021

Las actividades que forman parte del Carnaval 2021 fueron suspendidas este año en todo el mundo a raíz de la pandemia del covid-19. Sin embargo en Santa Cruz la ACCC y la Comparsa Coronadora presentaron a la Reina del Carnaval Cruceño “Iciar I”, quien será la encargada de llevar adelante un carnaval diferente, más humano, que lleve solidaridad a quienes lo necesitan. Por tal motivo y siguiendo los consejos de las autoridades en salud decidieron posponer todos los eventos como las precarnavaleras, festivales y el corso.

Antecedentes de suspensión.

Segun el historiador cruceño Nino Gandarilla Guardia, no es la primera vez en la historia de los cruceños que se suspende el carnaval, ¨Hay historias de los soldados cruceños que estaban al frente en la Guerra del Chaco, cantando taquiraris y brindando con sus caramañolas, los mismos lloraban añorando la fiesta, durante ese lapso fue la primera vez que se suspendió el carnaval. Luego durante el Gobierno del Gral Banzer en los años 70, se intento suspender pero el mandato fue retractado, puesto que comparsas como Los Taitas y Los Haraganes salieron igual¨, señaló el escritor.

Fiesta en medio de la pandemia.

El carnaval comprende varias cosas, fundamentalmente es fiesta y cultura, la postura que tiene Nino Gandarilla es sacar la fiesta y dejar la cultura. ¨El carnaval de fiesta, que comprende los excesos de bebida y comida, ese aspecto es lo que se debe suspender por una cuestion de solidaridad y prudencia en el tema de las aglomeraciones. No puede haber fiesta como la conocemos, gente en la calles, que se reunan las comparsas y todo eso. De igual manera, por logica no podemos tener una fiesta mientras el vecino esta velando sus muertos¨, dijo Gandarillas al explicar que pueden existir otras opciones para celebrar en casa.

Por otro lado para Bismarck Kreidler, de la Comparsa Crema Camba manifestó que por empátia no se debe realizar un carnaval donde muchos han perdido a sus familiares, ¨Antes de presentar una reina, que es el emblema del carnaval, los organizadores deber reunirse previamente con el comité impulsor del carnaval que es dependiente del Gobierno Municipal, creo que el panorama es dicil para llevar una fiesta¨, dijo el organizador del Festival de Bandas.

Carnaval solidario

Remberto Hurtado Pte. De los Piltrafas durante la presentación de la Reina aseveró que el reto es grande, pero como es característica del camba, los piltrafas le pone el pecho a los desafíos además de explicar el porqué decidieron suspender los eventos carnavaleros, apostaron por las acciones solidarias y de prevención, y como la nueva Soberana acompañara todas las actividades de ayuda y prevención de la pandemia. Donde realizaran campañas de recolección de insumos de bioseguridad y medicamentos para llevar a las provincias cruceñas.