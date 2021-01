Trabajadores lo rechazan

Privados proponen incremento sobre tasa de inflación del 1%

Miércoles, 6 de Enero, 2021

El tema de la reactivación económica es estratégico según lo han repetido continuamente desde el Gobierno. Los salarios de los trabajadores en el país juegan un papel muy importante en este punto. La Cámara Nacional de Comercio propuso que el incremento salarial para esta gestión que comienza sea sobre la tasa de inflación del 1%. La Central Obrera Departamental en Santa Cruz, ven como una burla esta propuesta.

Pandemia y crisis económica

El Gerente General de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) Gustavo Jáuregui, planteó al Gobierno Nacional que el incremento salarial para esta gestión sea en base a la tasa de inflación del 1% y que se convoque a un diálogo tripartito entre el Gobierno, Central Obrera Boliviana (COB) y Empresarios Privados de Bolivia para tratar este tema y la generación de más fuentes de empleo.

La crisis generada por la pandemia de coronavirus ha golpeado muy fuerte al sector privado, pues el aparato productivo funcionó a medias y en muchos casos dejó de funcionar más de tres meses el año pasado.

Hoy y a comienzos de una segunda ola de contagios, se teme un panorama similar si no se realizan planificaciones para hacerle frente al problema.

Sósimo Panigua, dirigente de la COD en Santa Cruz, rechazó rotundamente la propuesta del sector privado y pidió al Gobierno nacional negociar escuchando a los trabajadores.

"Es una burla, una humillación que se le hace al trabajador, no lo aceptamos, si no quieren dar incremento que lo digan, pero que no manejen porcentajes que terminan haciendo daño a nuestra integridad.

Para el dirigente obrero hay muchas empresas en Santa Cruz y el país que deben hasta seis meses de sueldo y pedimos a las autoridades que hagan cumplir lo que establece la Ley General del Trabajo.

Según Paniagua en Bolivia hay más de 600 mil trabajadores que han sido despedidos a causa de la crisis por la pandemia de coronavirus. "Cada quince minutos se despide a un trabajador o trabajadora en el país sin derecho a nada y eso es lo que realmente duele", finalizó.