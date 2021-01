Asamblea Nacional

Maduro retoma el control del parlamento venezolano

El chavismo tiene 253 de los 277 escaños tras ganar ampliamente las elecciones, aunque con un 70% de abstención

Miércoles, 6 de Enero, 2021

En medio de un nuevo y drástico confinamiento de una semana para detener el avance del covid-19, y con parte de Caracas a oscuras como consecuencia de un apagón que autoridades venezolanas calificaron de sabotaje, el madurismo retomó este martes el control de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). "Hemos rociado con agua bendita cada rincón de este recinto. Estamos obligados al exorcismo", dijo Jorge Rodríguez, su flamante autoridad y anterior portavoz de Nicolás Maduro. Rodríguez aseguró que el partido de Gobierno viene, con su mayoría absoluta en la legislatura, a "sanar" un país destruido económicamente por una acción que atribuyó exclusivamente los opositores y a Estados Unidos.

En su primer mensaje como autoridad parlamentaria, llamó a promover el "diálogo y la paz". Pero, a la vez, Rodríguez dijo que la búsqueda de la reconciliación nunca significará olvido. "Concordia sí, pero hay crímenes que deben ser pagados porque fueron cometidos contra los más humildes". Todos entendieron que hacía referencia a Juan Guaidó: "uno que estaba aquí", dijo en alusión al opositor. "Polvo cósmico", calificó también al legislador que en enero de 2019 fue reconocido como "presidente encargado" de ese país.

La AN, de esta manera, hizo saber que se plegará a las políticas estatales para neutralizar a los sectores más duros de la oposición. "Ellos pedían invasión militar. Firmaron un contrato con mercenarios norteamericanos (la empresa Silvercorp) para asesinar a Maduro. Ahora en el exterior se sorprenden del robo de 1.700 millones de dólares. Leopoldo López vive en el barrio de Salamanca y los gobiernos europeos lo aplauden. No puede haber perdón", añadió.

El lugar de la oposición. La Asamblea renovó la totalidad de sus miembros en las elecciones del 6 de diciembre. El Partido Socialista Unificado (PSUV) obtuvo en ese contexto anómalo el 68,43% de los sufragios. Los resultados no han sido reconocidos por la UE, Estados Unidos ni sus aliados regionales. El PSUV ocupará 253 de los 277 curules (escaños). "Hagamos de esta AN un instrumento del cambio para salir del desastre", dijo Diosdado Cabello, el número dos del madurismo.

La sede legislativa volvió a exhibir las imágenes de Hugo Chávez. En medio de los discursos autocomplacientes y las promesas de venturas, el diputado José Gregorio Correa, de la opositora Acción Democrática (AD), recordó las condiciones que hicieron posible esta nueva mayoría del PSUV. "Solo votó por ustedes el 20% del electorado. Con esos números ocupan el 90% de los curules. Ustedes son más, pero cada vez representan menos. Venezuela no necesita odios ni abucheos. Ojalá sobren motivos para regresar y falten motivos para irse, que no tengamos más presos políticos. No creemos en golpes de Estado pero sí que el Gobierno tiene la oportunidad de ser tolerante".

La situación de Guaidó

Pocas horas antes de cesar formalmente sus actividades, la anterior AN modificó el Estatuto de Transición y creó mecanismos para mantenerse viva por un año. La extensión del mandato, dijo Guaidó, no es un "capricho" sino "un deber ciudadano, patriótico". Como era de esperar, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), completamente alineado con el Palacio de Miraflores, declaró nula esas reformas. El TSJ había declarado en "desacato" al Congreso opositor.

Guaidó abrió también este martes las sesiones de su AN virtual en un hotel caraqueño. “Estamos aquí de pie. Estamos aquí por la gente, por los que no se rinden", dijo y convocó a la dispersa oposición a converger en un mismo camino para enfrentar a Maduro. Su estrella está en declive pronunciado.

