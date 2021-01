Policía está tras los sospechosos del crimen

Hallan muerto al vendedor de autos desaparecido en Comarapa

Investigación. Existe indignación por parte de la familia al encontrar el cuerpo del hombre aún en llamas. La Fiscalía Departamental anunció que darán con los responsables.

Martes, 5 de Enero, 2021

Yamil Rosales Rivera, el hombre desaparecido en Comarapa desde el 1 de enero, fue encontrado sin vida y terminando de calcinarse en una quebrada cercana a la zona de Tiraque, jurisdicción de Cochabamba. Hasta allí llegaron los pobladores guiados por José Luis Rosas Vargas, el principal sospechoso de la desaparición y robo del camión Nissan cóndor color celeste, mismo que fue encontrado conduciendo el motorizado y trasladándolo hasta Cochabamba.



Principal sospechoso.

El hombre que fue encontrado en Punata conduciendo el camión Nissan Condor fue aprehendido en la mañana y en la tarde del lunes trasladado a Comarapa, allí varios comunarios cerraron el paso a la Policía en la avenida principal donde bajaron al sospechoso para conducirlo hasta la parada de mototaxis 11 de Junio. Ahi fue cuestionado por amigos y familiares del desaparecido para que confiese donde estaba Yamil. El aprehendido insistió que nada tiene que ver en su desaparición, lo que enfureció a los pobladores que le colocaron una soga en el cuello y amenazaban con quemarlo sino confesaba la verdad.



Pistas sobre el paradero del vendedor.

En la declaración verbal y bajo presión, José Luis mencionó el nombre de un tal Abel quien le hablo para entregarle el motorizado y que lo llevara hasta una comunidad en Cochabamba. “El jueves 31 me contactó Iván G. me dijo que uno de sus amigos iba a comprar un camión y había que llevarlo hasta otro lugar”, explicó el sospechoso.¨A mi me entregaron el camión en el puente de Tiraque y Abel se encontraba en un auto del cual supongo esta adentro Yamil¨, dijo el detenido. “Cuando llegamos a la curva (cerca de Tiraque) me pidieron que me detenga, que tenían que descargar unas bolsas. Fue entonces cuando escuché tres tiros, vi que ardía fuego. No sabía qué hacer, no tenía plata, estaba asustado”, explicó. "Yo sabía que lo que había pasado, pero no sabía que hacer, si decía que era yo el que llevó el camión me iban a decir el culpable era yo", concluyó el hombre.



Hallazgo del cuerpo

Después de varias horas de interrogar al sujeto, fue escoltado por efectivos de la FELCC y comarapeños, quienes se dirigieron a la zona indicada para verificar si la información era correcta. Cerca de las 22:00 del lunes fue encontrado el cuerpo de Rosales en una quebrada de Tiraque, en el municipio de Cochabamba. Los comunarios que llegaron hasta el lugar acompañando a la Policía y vieron el cuerpo aun calcinandose, manifestaron indignación por esta situación.

Realizaran examen forense al cuerpo de Yamil

Tras la oposicion de los comunarios, la Policia logró trasladar el cuerpo de Yamil Rosales a Santa Cruz, para investigar las causas de su muerte. El cuerpo llego cerca del medio dia hasta la morgue del Hospital El Bajio, para que se realice el examen forense correspondiente. Roger Mariaca, Fiscal Departamental señalo que en primer instancia se abrió una investigacion por los delitos de secuestro y robo agravado, a la fecha se suma el delito de asesinato. De igual manera se tiene prevista la audiencia cautelar en Comarapa para hoy Martes a las 18:00 del hombre hallado con el camión. Las autoridades locales se encuentran en busqueda de las dos personas sospechosas de haber cometido el crimen.