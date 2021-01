Mas del 98% de las empresas cumplieron

Ministra Navia felicita a empresarios que cumplieron con pago del Aguinaldo de Navidad

La ministra de Trabajo recordó que las denuncias por incumplimiento del pago del aguinaldo deber ser presentadas en las jefaturas departamentales y regionales del país.

Martes, 5 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Internet

Mas del 98% de las empresas registradas en el Ministerio de Trabajo lograron cumplir con la presentación de las planillas de pago del Aguinaldo de Navidad, informó este martes la titular de esa cartera de Estado, Verónica Navia.

"Felicitamos y agradecemos el esfuerzo de empresarios y empresarias que han hecho los esfuerzos tan grandes en tiempos de crisis para cumplir con las trabajadoras y trabajadores", dijo Navia en entrevista con Bolivia TV.

La autoridad informó que las empresas que no presentaron las planillas a tiempo, de acuerdo a la normativa, son sujetas a una infracción social, siempre que no tengan denuncias de trabajadores por el no pago de aguinaldo.

En el caso de que las empresas o instituciones no hayan cumplido con el pago del aguinaldo, deben pagar el doble del aguinaldo a sus trabajadores, de acuerdo a la normativa vigente.

Las denuncias pueden presentarse también a través de la Oficina Virtual de Trámites (vía web) y también de líneas telefónicas que se habilitaron en cada regional, agregó la Ministra.