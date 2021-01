Por impedir inhabilitación de candidatos

Anuncian proceso contra magistrados del TCP

Candidatos Mario Cossío recordó que fue inhabilitado por el tema de la residencia.

Martes, 5 de Enero, 2021

Representantes de distintas agrupaciones políticas anunciaron que iniciarán procesos a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por impedir, mediante un Auto Constitucional, la inhabilitación de candidatos que no cumplen con el requisito de residencia de al menos dos años.

Recientemente, el TCP mediante el Auto Constitucional 090/2020 dispuso medidas cautelares a favor de los “asilados y refugiados políticos”, para que sean candidatos en procesos electorales, evitando así que sean inhabilitados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Entre los candidatos beneficiados con la medida están César Dockweiler (MAS), Manfred Reyes Villa (Sumate), Elsner Larrazábal (MTS) y Wilma Alanoca (MAS). Todos ellos observados por incumplir el requisito de residencia permanente.

El exdiputado y candidato a la Alcaldía de La Paz por PAN-BOL, Amílcar Barral, cuestionó el accionar de la Justicia en este tema y aclaró que la medida es para quienes tenían estatus de asilados o refugiado, lo que incluiría a Dockwailer, quien dijo que estaba de vacaciones

“Con esto se demuestra que la Justicia está vendida al MAS, la Justicia lamentablemente es la peor cochinada que pueda existir en nuestro país”, apuntó el candidato.

Barral anunció que procesará a los magistrados del TCP por prevaricato.

A su turno, el exdiputado y candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación Somos Pueblo, Rafael “Tata” Quispe, advirtió que procesará por presunto prevaricato a los magistrados, si es que el Órgano Electoral habilita, en base a ese fallo, a los candidatos observados por el tema de la residencia.

“Lo que sacó el TCP es un auto constitucional, no una sentencia constitucional. No puede meterse, no puede inmiscuirse en temas que le competen netamente al Órgano Electoral. Por tanto, Somos Pueblo se reserva el derecho, si este auto lo toma en cuenta el Tribunal Electoral, de seguir un proceso penal por prevaricato”, manifestó Quispe.

El exsenador y candidato a la gobernación potosina por el Movimiento Originario Popular (MOP), Edwin Rodríguez, manifestó que la CPE y las leyes están para cumplirse, por tanto, no pueden ser candidatos aquellas personas que incumplan al menos dos años de residencia

“Muchos de estos candidatos han salido por su propia voluntad, por escapar o enfrentar a una justicia que de repente esta sesgada”, mencionó.

También, el exprefecto de Tarija, Mario Cossio se pronunció sobre este tema y recordó que él fue inhabilitado por este tema de la residencia, pese a que tenía la condición de refugiado.

“El Tribunal Electoral impidió mi candidatura por no tener 2 años de residencia, sabiendo que mi ausencia fue forzada por la persecución de Evo Morales y que estuve como Refugiado político. Veremos si hoy actúa igual con candidato del MAS, Dockweiler, que no fue refugiado ni asilado”, refirió Cossio a través de su cuenta de Twitter.

Finalmente, la diputada del MAS, Estefanía Morales, señaló que su partido respeta la independencia y las decisiones que toma el TCP.

“Es muy bueno respetar los derechos políticos de todas las personas que van a ser habilitadas y son los futuros candidatos o son los posibles candidatos. No creo que favorezca al MAS, específicamente favorece a diferentes partidos políticos y a diferentes perfiles que se están postulando como Manfred Reyes Villa”, apuntó.

2 Años

al menos es el requisito de residencia de los candidatos

