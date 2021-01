Para las subnacionales

¿Alianzas improvisadas?, analistas las ven así

Complejo. La arena política se pone cada vez más confusa entre sus protagonistas, sobre todo en Santa Cruz donde más de media docena de partidos y organizaciones buscan llegar a la gobernación y la alcaldía

Lunes, 4 de Enero, 2021

“Camacho está con todos y a la vez con nadie”, así definió el analista político Daniel Valverde la alianza sellada entre el candidato del frente Creemos, Luis Fernando Camacho, con el candidato a la alcaldía por los Demócratas, Roly Aguilera.

“No hay organizaciones políticas con vida orgánica, no existe una opción alternativa, si miramos las propuestas que hubieron hasta octubre del año pasado en las elecciones nacionales, se basaban en No al Mas, No a Evo y sobretodo los catorce años que fueron malos, pero no se planteó una visión distinta. El problema es que no ha madurado, no ha surgido una visión distinta o un proyecto político alternativo. El único que podía hacerle frente en Santa Cruz era Demócratas, pero ha fracasado estrepitosamente a tal punto que no tiene candidato para la Gobernación cruceña”, indicó Valverde.

Para el académico, las consecuencias de esta situación en la coyuntura política actual, es que después se de el pragmatismo, el “peguismo”, las alianzas sobretodo a nivel municipal, se pierde la oportunidad de reorientar el rumbo de la ciudad y del departamento, además se continuará la línea de la improvisación.

Una evaluación similar hace otro analista político, Orlando Peralta, quien cree que los candidatos en Santa Cruz están más actuando que proyectando y pone como ejemplo el caso de la alianza entre Creemos con Santa Cruz Para Todos la semana pasada, y ahora con Demócratas.

“Estas alianzas al final lo que hacen es confundir a la ciudadanía, parece que al final lo que prima son los intereses de ciertos grupos, por acomodarse y no perder los espacios de poder local, haciendo articulaciones de cualquier forma sin importar un proyecto a favor de la ciudadanía, con el objetivo de ganarle al Movimiento Al Socialismo”, señala Peralta.

Según Peralta no se estan discutiendo ideas, ni proyectos, si bien muchos candidatos presentan credenciales de renovación, se estan aplazando en nuevas propuestas para el departamento. Ahora con la alianza de Creemos y Demócratas, se hace una pregunta ¿Qué se está jugando por detrás?.

Similar cuestionamiento se hizo Oscar Ortíz, ex ministro de Economía y quien renunció a Demócratas semanas atrás, quien pide a Luis Fernando Camacho y Roly Aguilera, explicar la motivación de su alianza.

“Son funciones que deben tomar cada partido en función de sus cargos electorales y lo que corresponde es que se actúe con transparencia ante la ciudadanía”, afirmó Ortíz.