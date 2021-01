A causa del Covid-19

Enfermedades endémicas, transmisibles y no transmisibles sufrieron un retroceso este 2020

Epidemias. Debido a la pandemia se retrocedió al menos 30 años en la vacunación de otras enfermedades. Males que estaban erradicados, como el sarampión, volvieron a aparecer luego de 20 años.

Viernes, 1 de Enero, 2021

El Sedes de la Gobernación, presentó un informe de la situación epidemiológica de las enfermedades endémicas, trasmisibles y no trasmisibles en el departamento y la situación en el cierre de la gestión 2020 a raíz de la pandemia por COVID-19, que generó que retroceda o se detenga muchos avances alcanzados en materia de salud pública. Así mismo, instó a la población a prevenir cada una de estas enfermedades, adoptando en la vida diaria buenos hábitos de higiene y alimenticios.

Problemas con la inmunización. Marcelo Ríos, Director del SEDES, informó que, en el tema de la vacunación, en la presente gestión, las acciones del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), ha retrocedido 30 años, tiempos en las cuales las poblaciones del departamento no disponían de vacunas por lo cual enfermaban y morían por males que se previenen actualmente con las vacunas. Según, datos acumulados entre el 2016 a 2020, se tienen 230,324 niños susceptible ante las bajas cobertura de vacunación del 50% y 60% en la aplicación de las diferentes vacunas a niño menor de 5 años, situación que continua vigente ante los rebrotes o reintroducción de enfermedades como el Sarampión (96 casos sospechosos, 3 positivos), Coqueluche (18 sospechosos, 7 confirmados y 1 fallecido), Tétanos Neonatal, que estaban controladas hacia 20 años.

Altos índices de casos por dengue. Ríos, explicó que el Dengue chikungunya y zika, ha sido una de las epidemias más elevadas en relación a la epidemia suscitada el 2009, por ello, las acciones de control vectorial, manejo de pacientes fue en base a un plan de contingencia, se ejecutó durante los primeros 4 meses, y posterior a ello, se logró controlar el riesgo para la población en zonas epidémicas, como ser uno de los más afectados el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, seguido de El Torno, La Guardia y Cotoca, registrando a nivel Departamental total de 79.133 casos sospechosos y confirmados 4878, de los cuales se atendió en consulta más de 20.000 pacientes y 750 internados, lamentando el deceso de 15 pacientes confirmado por comité científico. Así también, se tiene 1.238 casos sospechosos de Chikungunya, y 38 confirmados, de igual forma, 8 casos de Zika.

Control de la rabia. La autoridad en salud, comunicó, que en el tema de los casos de rabia en canes, se tiene a nivel departamental 3 casos en la semana epidemiológica 49, iniciando así, la etapa de control epidemiológico de la rabia canina. La vacunación de mantenimiento de acuerdo al Plan de Vacunación Departamental de la semana 41 a 44, fue de 120.929 (15,60 %) canes y de 18.444 (15,86 %) gatos, haciendo un total de 139.373 (15,63%) mascotas inmunizadas y el Sistema de Salud atendió 11.372 personas expuestas a la transmisión de rabia a nivel departamental.

Dificultades para pacientes con VIH. El galeno, también detalló, que pese a la pandemia por COVID-19, el Programa de VIH-SIDA continuó trabajando con algunas dificultades que se fueron subsanadas dentro del Sistema Público de Salud, logrando entregar durante el aislamiento más de 32.800 tratamientos a las personas que viven con VIH y se realizaron 182 mil pruebas rápidas. En los que va del año, el departamento presenta una incidencia del 37%, teniendo a la fecha 857 casos nuevos, dejando notar una visible disminución de los casos a raíz de la cuarentena o por la falta de accesos a los servicios de salud, si se compara con los 1.197 casos nuevos de la gestión 2019, siendo los grupos más vulnerables el adulto joven, entre los 20 y 39 años, con un 86% en hombres y mujeres (14%).

Incremento de enfermedades no trasmisibles. Ríos, también explicó, que los pacientes portadores de Enfermedades No Trasmisibles como la Diabetes, Hipertensión, Obesidad, las cardiopatías e insuficiencias renales, no tienen más posibilidades de contagio que el resto de la población, pero al momento del contagio desarrollaran signos y síntomas más severos y con peor evolución que la población que no tiene patología de base. Por su parte el Programa de Control de Malaria, desde el 1ro al 31 de diciembre del 2020 recibió la notificación de 12 pacientes con el mal a causa de la picadura del mosquito plasmodio Vivax, de los cuales el 100 % de los casos tienen origen de infección en otros departamentos ( Beni, Pando), logrando así realizar el bloqueo de foco en las zonas de residencia actual de cada uno de los pacientes y 0 casos de brotes familiares, en las zonas donde existe la presencia del vector mosquito Anopheles.

50 Por ciento

de la población infantil no logro ser inmunizada debido al cierre de programas de vacunación.

El Día eldia@eldia.com.bo