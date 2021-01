En las principales capitales del mundo

Calles vacías pasan la página del 2020

Pandemia. Las principales autoridades de las grandes urbes han pedido a la población festejar de manera segura en sus casas.

Viernes, 1 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: Silencio. La ópera de Sidney, esta vez lució sin público para recibir el 2021

Los fuegos artificiales lanzados desde la Ópera de Sídney se elevaron hacia el cielo, pero el puerto de abajo estaba vacío como una ciudad fantasma, una despedida espeluznante para un año que no será echado de menos.

Celebración. Ningún espectáculo de luces iluminará Pekín desde lo alto de la torre de televisión; los leones de Trafalgar Square en Londres estarán rodeados de vallas; y en Roma las multitudes no se reunirán en la Plaza de San Pedro, el Papa no dará misa y los juerguistas no harán su inmersión anual en el Tíber.

La bola caerá en Broadway, pero en vez de cientos de miles de neoyorquinos apiñados hombro con hombro en Times Square, los presentes serán un pequeño grupo preseleccionado de enfermeras, médicos y otros trabajadores clave y sus familias, distanciados en cerca de 2 metros.

Buen viaje, 2020. Hola, 2021. Con más de 1,7 millones de personas muertas y 82 millones infectadas en todo el mundo desde la última Nochevieja, pero con la esperanza de que las nuevas vacunas puedan ayudar a controlar la pandemia, el final de este año es como ningún otro en la memoria.

En su decimosexto discurso de Nochevieja como canciller alemana, Angela Merkel lo dijo: “Creo que no exagero cuando digo: nunca en los últimos 15 años habíamos encontrado el año viejo tan pesado y nunca, a pesar de todas las preocupaciones y cierto escepticismo, esperábamos el nuevo año con tanta esperanza”.

En la ciudad china de Wuhan, donde se originó la pandemia hace un año, se esperaba que miles de personas se reunieran en lugares populares en el centro de la ciudad para la cuenta regresiva hasta 2021. Algunos dijeron que estaban siendo cautelosos, pero no estaban particularmente preocupados.

1 Nueva

Variante del coronavirus brotó en Reino Unido recientemente

Reuters eldia@eldia.com.bo