Sosa y Camacho sellan una alianza política

Acuerdo. Santa Cruz Para Todos apoyará la campaña de Creemos para la Gobernación. Sin embargo, no sucederá lo mismo al revés

Jueves, 31 de Diciembre, 2020

Con el compromiso de no dispersar el voto y enfrentar en unidad al MAS en las elecciones subnacionales, las agrupaciones Santa Cruz Para Todos (SPT) y Creemos sellaron una alianza este miércoles en un encuentro realizado en la Villa Primero de Mayo.

Apoyo de Sosa. La candidata a la Alcaldía por SPT, Angélica Sosa, exteriorizó su apoyo a Luis Fernando Camacho, candidato a la Gobernación por Creemos. "Usted ha demostrado valentía, usted es la fuerza que queremos y estamos acá con nuestra acción de Santa Cruz para Todos, mostrando la fuerza de la unidad", manifestó.

Camacho sin embargo, aclaró que no apoya a ningún candidato específico a la Alcaldía y que el compromiso de unidad fue a pedido del Comité Cívico Cruceño.

"Nosotros por una cuestión ética no podemos apoyar solamente a un candidato, porque esto (su candidatura) surge del apoyo de siete fuerzas políticas a Creemos", dijo en alusión al respaldo a su candidatura por parte de las organizaciones NPC, APB, PAN-BOL, Comunidad Ciudadana y Demócratas.

"Santa Cruz pedía unidad y desde SPT dejamos nuestro testimonio claro que la unidad es posible. Unidos tenemos la fuerza para salir adelante, la unidad es un compromiso para trabajar a favor de los vecinos y vecinas acercándole las soluciones", concluyó Sosa.

La posición de Demócratas. Por su parte, Rubén Costas se refirió a que la oposición debe buscar centrar su

voto para derrotar al MAS en Santa Cruz.

"Los masistas cruceños no dejan de ser masistas. Esta es la plaza más importante para resistir, donde el MAS no ha podido vencer. Donde este servidor público, presidente de Demócratas, es la fuerza política más

importante de la oposición. Decidí no participar para buscar esa unidad que no pudimos lograr y ahora no podemos fallar otra vez", indicó.

Por su lado, Roly Aguilera recordó que "nosotros fuimos al Comité Pro Santa Cruz y nos prometimos hacer acercamientos necesarios para fortalecer las candidaturas que puedan efectivamente llevar a que nosotros mantengamos el poder político departamental para el beneficio de la democracia y de la autonomía

departamental".

Apoyo a Creemos. La agrupación política Creemos firmó alianza con siete frentes políticos para que Luis Fernando Camacho sea inscrito como candidato para la gobernación de Santa Cruz. Erwin Bazán, diputado de Creemos señaló que los frentes políticos que sumaron apoyo a Camacho son: Nuevo Poder Ciudadano (NPC), Autonomía Para Bolivia (APB), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), Comunidad Ciudadana (CC), Santa Cruz Para Todos (SPT) y Movimiento Demócrata Social (MSD - Demócratas).

