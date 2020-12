Para las elecciones subnacionales

Juventudes de El Alto ratifican su apoyo a Eva Copa y anuncian voto castigo al MAS

Miércoles, 30 de Diciembre, 2020

Juventudes de la ciudad de El Alto anunciaron este miércoles dar voto castigo al Movimiento Al Socialismo (MAS) debido a que el partido azul no eligió a la expresidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, como candidata a la Alcaldía de la urbe alteña.

“Evo Morales, Gerardo Garcia, Guido Varela y Daniel Ramos han traicionado a la ciudad de El Alto, por eso los desconocemos y pedimos el voto castigo para el MAS-IPSP”, sostuvo un dirigente de las Juventudes de El Alto.

Aseguró que el MAS tiene miedo a la renovación y la incursión de jóvenes en la arena política. Asimismo, ratificaron su apoyo a Eva Copa como candidata a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Jallalla La Paz.

“Algunos grupos que no permiten que haya renovación (en el MAS), no permiten que los nuevos liderazgos surjan y me duele pensar que aún prima el machismo. Eso es lo que me duele, porque las mujeres hemos hecho una lucha constante y muy dura para estar donde estamos”, sostuvo, Copa durante su presentación oficial.