Para ganar la gobernación

Creemos suma apoyo de Demócratas y otros 6 frentes

Elecciones. La agrupación de Luis Fernando Camacho no apoyará a ninguna candidatura a la Alcaldía, pues algunos de sus aliados compiten entre ellos.

Miércoles, 30 de Diciembre, 2020

La agrupación política Creemos firmó alianza con siete frentes políticos para que Luis Fernando Camacho sea inscrito como candidato para la gobernación de Santa Cruz y en ese marco aclararon que no apoyarán a ninguna candidatura para la alcaldía cruceña.

Acuerdo histórico. "Algunas de estas fuerzas políticas, van a competir entre sí en la alcaldía, entonces, no es correcto ni es ético que Creemos manifieste un apoyo a algunas de estas fuerzas políticas porque se estaría parcializando con una de esas candidaturas. No vamos a apoyar a ninguna candidatura en particular para la alcaldía de Santa Cruz", manifestó Erwin Bazán, diputado de Creemos.

Señaló que los frentes políticos que sumaron apoyo a Camacho son: Nuevo Poder Ciudadano (NPC), Autonomía Para Bolivia (APB), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), Comunidad Ciudadana (CC), Santa Cruz Para Todos (SPT) y Movimiento Demócrata Social (MSD - Demócratas).

Calificó como histórico el acuerdo que firmaron "por Santa Cruz" y aclaró que no es un pacto de gobernabilidad, ni una alianza de cuoteo político por pegas, sino más bien fue parte de un diálogo amplio.

32 agrupaciones en total. En todo el departamento de se registraron seis candidatos a la Gobernación y 10 postulantes a la Alcaldía de la capital oriental.

La vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral, María Cristina Claros, confirmó que de 44 organizaciones políticas que existen en el país, 32 participan con sus listas de candidatos para gobernadores y alcaldes con miras a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

Además de Camacho, el Movimiento al Socialismo- Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) postula a Mario Cronenbold como candidato a la Gobernación de Santa Cruz. El MAS también propuso al periodista y presentador de televisión Pedro García como candidato a vicegobernador.

Otros candidatos a la Gobernación cruceña son Chi Hyun Chung, también excandidato a la presidencia, quien va por la sigla ASIP.

También están en la carrera por la Gobernación, Germain Caballero, por Unidos; Luis Felipe Dorado (SOL) y José María Cabrera, quien va por la agrupación FE.

10 postulantes a alcalde. Para la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz postulan Adriana Salvatierra, por el MAS; Rolando Aguilera (Demócratas), Roberto Fernández (ASIP), Johnny Fernández (UCS), Angélica Sosa (SPT), José Gary Añez (CC), Enrique Bruno (SOL), Rosario Schamisseddine (Unidos), Omar Rivera (MTS) y Víctor Hugo Núñez del Prado que va por la agrupación FE.

Angélica Sosa oficialmente ha recibido el apoyo del exministro de Economía y exlíder cívico, BrankoMarinkovic.

Sosa se enfrentará a sus exaliados cuando eran concejales de la UCS Johnny Fernández y Rosario Schamisseddine.

En el MAS, Adriana Salvatierra resultó vencedora de una agresiva disputa con Rafael Quinteros, que también aspiraba a la misma candidatura e incluso hubo un enfrentamiento a piedrazos entre los seguidores de ambos bandos.

7 de marzo de 2021

se realizarán las elecciones subnacionales en Bolivia.

Jeanine Áñez presenta su candidatura oficialmente

La expresidenta del gobierno transitorio de Bolivia, Jeanine Añez, presentó este martes oficialmente su candidatura a la Gobernación del departamento del Beni por la alianza Ahora y afirmó que tras lo sucedido durante su gestión con la crisis política y la pandemia, ella ya tiene experiencia en crisis.

"En realidad, en crisis, yo creo de que ya tengo bastante experiencia y es eso lo que quiero aplicar en nuestro departamento", afirmó rodeada de sus nuevos aliados de Ahora.

Su afirmación fue realizada en el marco de la explicación de lo sucedido durante su administración al frente del Ejecutivo nacional. /Erbol

