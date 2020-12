Festividad de reflexión espiritual y familiar

Diferentes maneras de celebrar la navidad desde las distintas religiones

Para muchos cristianos la navidad tiene una connotación religiosa, de creencia y fe. Mientras para otros es simplemente el día en que toda la familia se reúne para cenar y celebrar juntos.

Lunes, 28 de Diciembre, 2020

En Bolivia existen muchas iglesias y todas celebran la navidad a su manera, la gran mayoría de ellas coinciden en que celebrar la Navidad en diciembre tiene un valor religioso y cultural, aunque para algunos no significa que Jesús haya nacido con exactitud en este mes, pero sí lo entienden como un momento de reflexión espiritual y familiar.

Las comunidades religiosas cristianas, adventistas, mormonas, evangélicas o católicas son similares en muchas cosas. Tanto los cristianos como los católicos se reúnen por estas fechas en oración y reflexión sobre lo que significa la presencia de su salvador entre los hombres.

Iglesia Evangélica. Felipe Flores Chuquimia, dirige la iglesia evangélica llamada Fe Victoriosa Integral (FVI), de la cual, fue creada el 21 de enero 2018, de profesión Licenciado en consejería pastoral, menciona que lleva una relación con Dios desde hace 25 años.

Recorrido. "En mi juventud antes de ser cristiano, una de la mayor debilidad que tenía era el alcoholismo, mediante esto yo perdí a mi familia, amigos, hasta que me cansé de vivir esta vida pagana, “me dije no soy el que quiero ser”, es ahí donde decido cambiar de vida, entonces recibo una invitación en una congregación por medio de una persona", agregó el pastor.

Flores refiere que lleva tres años dirigiendo la Iglesia Fe Victoriosa Integral, perteneciente al Concilio de las Asambleas de Dios, el cual abarca la mayor cantidad de iglesias evangélicas del país.

Significado de la navidad. “Yo no necesito celebrar una navidad porque disfruto de la presencia de Jesús cada día de mi vida en lo espiritual, entonces antes me parecía malo ahora me parece aún más peor, porque que es triste que solo se acuerden de Dios en estas fechas, sin embargo, el está todos los días entre nosotros” dijo líder de la iglesia.

“Dios no aprueba la Navidad porque se origina en costumbres y rituales paganos, tanto que se hizo tan lucrativo, recordar solo cada navidad a Jesús es algo verdaderamente triste, por lo tanto, no hay evidencia de que Jesús nació el 25 de diciembre; su fecha de nacimiento ni siquiera estaba registrada en la Biblia”, aclara el pastor.

Iglesia mormona. Leidy Gabriela Flores Suárez, refiere que forma parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hace mas de una década, refiriéndose porque del nombre “mormón” es en honor al último profeta que escribió el libro. Actualmente está casada, y junto a su esposo pertenecen en la misma congregación.

Tiempo familiar. “Como cristianos, celebrar la Navidad más bien sería un tiempo de reunión familiar, aprovechar los días libres para pasarlos en familia y darle valor a la familia en sí misma”, dijo Flores.

Sin embargo, la congreganta menciona que está convencida de que la fecha del nacimiento de Jesús no es en diciembre, "que celebrar la temporada navideña no es necesariamente malo. Al contrario, es un momento para compartir en familia con alegría y paz", relata.

Iglesia adventista. Rolando Alex Huanca Gómez, forma parte de la iglesia los adventistas del Séptimo Día, de profesión licenciado en educación física, relata que lleva 14 años de fidelidad con Cristo. Actualmente está casado y tiene cuatro hijos a los que también inculca los mismos valores morales de la iglesia enseña.

Además, Rolando Huanca, Menciona que antes de pertenecer a la iglesia adventista formaba parte de la asamblea de Dios Boliviana, entonces llega a estudiar en la normal adventista de Cochabamba, empieza a cursar una materia asignada por la facultad, es ahí, donde de pronto llega a interesarse por iglesia adventista, logrando en si, aprender algunas cosas que había ignorado en la iglesia de evangélica.

“Seamos realistas, probablemente Jesús no nació un 25 de diciembre. La Biblia no nos dice nada acerca de la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Ni siquiera ocurrió al inicio del año 1 D.C, sino alrededor del año 4 D.C. Y sí, considero probable que la fecha del día de Navidad fuese escogida para reemplazar alguna fiesta pagana” puntualizo.

Realidad navideña. “No armamos arbolitos, ni altar del niño Jesús, pero existe una manera de festejar la navidad mediante la adoración y para encontrarse con la familia, colaborar al prójimo, sobre todo compartimos entre todos”, expresó Huanca.

Actividades de solidaridad. Rolando Huanca señala que cada año toda su familia empiezan está navidad con la recolecta de juguetes, ropas e incluso realizan juegos recreativos y llevando hasta refrigerios para realizar este acto solmené a los niños y niñas de zonas peri-urbanas. Como cada año viajan a diferentes departamentos, sin embargo, este año decidieron visitar Oruro para realizar está acción navideña.

Iglesia católica. Wilma Choque Mamani, manifiesta que es creyente de la parroquia San Agustín, hace varios años, debido a que mis padres también son religiosos y que desde niña le inculcaron en mismo valor moral enseña iglesia. Actualmente está casada y tiene dos hijos.

“La navidad es una de las festividades más importantes para todos mis seres queridos, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos practicantes es una emotiva fiesta religiosa, compartimos en una mesa, una deliciosa cena familiar, e incluso envolvemos los regalos para los más pequeños de la casa”, comenta Choque.

Tradiciones. Asimismo, Choque señala que empiezan con el armado del árbol navideño, el pesebre del niño de Jesús entre otros adornos para decorar el hogar, sin embargo, se representa toda una fiesta en conmemora al nacimiento del hijo de Dios, de Jesús, que se hace hombre para venir a la tierra a salvarnos.

“Es un día perfecto donde los católicos celebramos la venida del niño Jesús y compartimos con una cena familiar en nochebuena, para recibir la navidad”, declara la peregrina.