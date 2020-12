Doblaje boliviano

La Primera Escuela de Doblaje en Bolivia reconocida a nivel internacional

Un gran logro. La emoción en la escuela es conjunta ya que se ha logrado la consideración internacional para futuros trabajos, Bolivia ya está dentro de los países que se dedican al doblaje.

Domingo, 27 de Diciembre, 2020

En nuestra mente tenemos guardadas las voces de nuestros personajes favoritos de la infancia, de los actores en las series y películas o de las publicidades. Alguna vez te has preguntado ¿Quiénes son los dueños de dichas voces?, de eso se trata el Doblaje y la Locución Comercial, y es que en Bolivia ya existe una escuela para ejercer dicha profesión.

La Primera Escuela de Doblaje de Bolivia, fue creada por su directora Carmen Fátima Saavedra, locutora comercial e institucional, periodista y actriz de doblaje para series y películas para cadenas internacionales como Discovery Channel, Fox, Disney Channel, HBO y otros.

Cármen Fátima Saavedra. En Santa Cruz ha sido reconocida por ser la primera locutora con programas de rock en radios juveniles, con cariño la recuerdan sus colegas como Carmen Fátima “La Rockera”, trabajó también en diferentes medios de comunicación como prensa y televisión.

Estudió durante años doblaje en Córdoba y Buenos Aires de Argentina, lo cual le permitió trabajar con importantes productoras de canales internacionales.

Algunos de los personajes a los que brindó su voz fueron los siguientes: En las películas “Veronica Mars” interpreta a la Sra. Barnes, en “Bang Bang!” a Dadi, abuela de Harleen (versión FOX), en “Mi paraguas y yo”a Doña Nené, y muchas otras.

En las series animadas, “Star vs. las fuerzas del mal” es la Esfinge; en “Princesita Sofía” Hada Mamá de Wendel, en “Monster High: Aventuras del escuadrón de monstruos” da voz a Operetta, además de grabar más de 80 documentales, series de Tv, miniseries y reality shows.

Inicio de la Escuela. Se dedicó a la docencia en Argentina y Paraguay, capacitando a actores y locutores mientras trabajaba en una productora paraguaya.

En Santa Cruz la invitaron para realizar cursillos a distintas universidades como la Nur, la UPSA, institutos y radios de capacitación al personal. El movimiento fue intenso, tanto que se agrandó a los departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, y Tarija.

“Sentí que tenía la noble misión de transmitir ese conocimiento a la nueva generación, ya que es más sencillo que lo obtengan de mí a que tengan que viajar a los países vecinos”, comenta la directora de la escuela.

Llevar esta tarea es muy complicado para una sola persona, motivo por el que Saavedra agradece a Manolo Salvatierra, el coordinador general de la Escuela, que en gran parte hace que todo sea posible.

La modalidad virtual. La cuarentena hizo que la escuela se tuviera que adaptar al formato digital, lo que resultó de maravilla, ya que logró la conexión con capacitadores internacionales de doblaje, que impartieron parte de las clases, como ser:Miguel Ángel Botello(la voz de Montgomery Burns de los Simpsons), Juan Carralero (voz de Will Smith); Rubén Moya (voz de He Man); etc.

Contenido. “Además de enseñar locución, nos centramos en la interpretación comercial, ya que es lo que demandan las empresas actualmente: la naturalidad, además de la buena dicción, proyección de la voz.

Sobre el Doblaje, en Bolivia antes, no teníamos pensado en realizarlo, sin embargo ya se han realizado comerciales y dibujos animados para distintos medios, y los alumnos ya están capacitados para poder encarar este trabajo. Estamos a punto de cumplir nuestro sueño de presentar películas dobladas en Bolivia para el mercado nacional y luego Latinoamérica. Es un trabajo conjunto con los distribuidores de películas para cine”, resalta Saavedra.

Las clases ahora se dan online mediante plataformas y se realizan grabaciones en tiempo real a los alumnos para poder brindarles las respectivas correcciones. El costo es de 300Bs, un precio que consideran accesible para el nivel internacional del taller.

Se enfatiza que además existe el contacto frecuente con productores audiovisuales que brindan trabajos a los que participaron en los talleres.

Conferencias. Durante el confinamiento, se realizaron transmisiones con actores invitados como Mario Filio (voz de Rey Julien de Madagascar, Goofy y otros); Jorge García (voz de Francis en Oliver y su pandilla, Rex en ¡Chicos! Estamos de vuelta, etc); Hannibal Brown (voz de Optimus Prime); Ricardo Alanis (voz de Robin Williams, Gérard Depardieu, John Travolta, y otros); Sandro Larenas (voz de Garfield); Dany de Álzaga (voz de Henry "Hank" Schrader en Breaking Bad, Maestro Phant, Ranger Elefante Furia Animal en Power Rangers: Furia Animal); Juan Carlos Tinoco (voz del alcalde Diamante en Los Simpson, el Profesor Jirafales en El Chavo en serie animada, Jiren en Dragon Ball Super); Loreto Araya (voz de Rose en Jake Long: El dragón occidental); Humberto Vélez (voz de Homero Simpson, Winnie Pooh) y Alfonso Obregón (voz de Shrek, Marty de Madagascar, Bugs Bunny.)

Se estima que el siguiente año se sigan dictando cursos con más actores.

Para mayor información contactar a los siguientes números:70249592 y al 69141757 o al correo: escueladedoblajebolivia@gmail.com

10 Actores

De diferentes países han participado de los congresos.

Romane Roca Paz eldia@eldia.com.bo