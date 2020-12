Relatos y experiencias

Los alumnos explican la importancia del Doblaje y la Locución Comercial para el país

Carmen Fátima. La Directora de la escuela, comenta que se obtuvo una grata respuesta por parte del alumnado, ya que la cantidad de aprendices que ha tenido ha sido extensa.

Domingo, 27 de Diciembre, 2020

Sandra Elías y Marcelo Ochandonera presentadores de programas de tv ; Lorena Sugier, distinguida actriz y columnista; Carlos Sanjinés, actor de doblaje y locutor, nos comentan el valor académico que tiene este oficio en su formación.

“Desde jóvenes adolescentes hasta exitosos profesionales han pasado por nuestros talleres” enfatiza Saavedra.

¿Qué aporte les han brindado los talleres de doblaje y locución comercial a su profesión?

L.S: El principal aporte recibido es la posibilidad de recibir formación de maestros con muchísima experiencia en doblaje y actuación. Si yo hubiera querido hacer estos talleres en otras circunstancias, tendría que haber viajado a México o a Argentina, y enfrentar los gastos que significan moverte del país: contar con los recursos para rentar un departamento, pagar los costos de los talleres en el lugar, transporte y etc. La posibilidad de hacerlos en nuestro país, gracias a las gestiones de Carmen Fátima Saavedra, es el mayor aporte recibido.

S.E: Los talleres hicieron que conociera un nuevo mundo, antes no tenía conocimiento de cómo se manejaba, quiénes lo hacían, en qué países, qué requería un actor o locutor para poder hacer el doblaje, son muchos aspectos que han servido a mi carrera de comunicadora, sobre todo por ejemplo conocer el “neutro”, que como presentadora de noticias yo había aprendido un poco a manejarlo pero en los talleres es completo. Volvería a repetir en cuanto se pueda cualquiera de estos cursos porque han sido realmente enriquecedores.

M.S: Independientemente de si uno es presentador o locutor, saber esto es esencial porque en el trabajo uno lo utiliza aunque sea de manera inconsciente. Yo a Carmen Fátima la conocí porque me ayudó con algunos problemas de dicción, yo como argentino me costaba pronunciar la “y” y la “ll”, entonces dominar eso, fue muy importante para que yo, además de los medios gráficos como la prensa escrita, pudiera incursionar en la televisión y la radio.

C.S: Soy Ingeniero de Petróleo y Gas, muy aparte de eso, siempre me gustaron las artes y me di el tiempo para perseguir aquello que quería, fue así como ingresé a los talleres y me han servido mucho accediendo a contactos interesantes en el área de la locución e incluso para mi profesión primaria porque he realizado algunos trabajos para empresas industriales.

¿Cuál ha sido su experiencia en dichos talleres?

L.S: Potenciar las herramientas que puede brindarme a mi aprendizaje y trayectoria en el campo actoral y fusionar esto con mi voz, es decir: educarla, hacer que mi voz también actúe.

S.E: Resalto el haber compartido con locutores, humoristas, cantantes, en otras palabras, conocer gente muy talentosa y creativa en Bolivia, además de la alegría de contar con maestros de bastante trayectoria que nos han ayudado brindándonos tips y todo tipo de ejercicios. Todo aquello es invaluable.

M.S: Los talleres son más prácticos que teóricos y eso me gustó. Lo que uno aprende en el momento, se lo sigue trabajando, eso hace que uno mantenga el interés. Es muy activo.

C.S: Maravillosa, es algo único porque es como una válvula de escape para todo lo malo, para el estrés, para la realidad, uno se divierte mientras aprende cosas útiles. Yo como locutor y actor de doblaje puedo decir que cumplí el sueño de muchas personas de unir lo útil con lo agradable.

Gracias a las clases virtuales, conocimos a maestros de primer nivel del doblaje que nos enseñaron habilidades que antes no podríamos haber logrado.

¿Qué trabajos de doblaje y/o locución ya ha realizado?

L.S: Si bien tengo años poniendo mi voz en campañas publicitarias, hoy aprendí a marcar diferencias en los tonos y matices, lo que me ha permitido ser la voz oficial de varias firmas importantes y diversos productos.

S.E: La locución la he realizado por muchos años y di mi voz a comerciales o videos institucionales. en cuanto al doblaje, aún no he realizado ningún trabajo, pero pienso hacerlo en un futuro de manera profesional.

M.S: De locución he realizado dos publicidades y publi-notas. Sobre el doblaje solo hice dos trabajos prácticos pero es porque yo no me centré en el doblaje.

C.S: Realicé cuñas radiales para “7 Up”, las cápsulas informativas del gobierno durante la pandemia, trabajé con Tigo, Sprite y Cemento Camba.

¿Qué le puede decir a la sociedad sobre la primera escuela de Doblaje en Bolivia?

L.S: Que aprovechen la oportunidad de tomar todos los talleres posibles en la Primera Escuela de Doblaje de Bolivia, porque los maestros son personajes de mucha trayectoria y experiencia, y porque gracias a la Escuela hoy podemos ser formados por ellos.

S.E: Me siento agradecida con la profesora Carmen por ese amor que siente por lo que hace, es maravilloso que le pone el corazón y la paciencia necesaria, más aún en estos tiempos que estamos viviendo, la profe se dió forma para sacar a flote la escuela, con precios super accesibles, eso ha sido muy importante para que todos tuvieran acceso. Por eso quiero dar mi agradecimiento y admiración.

M.S: Es espectacular saber el movimiento que hay detrás. El doblaje es un trabajo digno, muy bonito.Entonces la sociedad boliviana debe darle la vida importancia a esta primera escuela, lo recomiendo a los jóvenes que quieren incursionar en los medios y el internet. Si acceden a estos talleres que no son costosos, les va ayudar muchísimo con el movimiento de sus redes sociales. Estas clases son vitales para crecer.

C.S: Bolivia está buscando destacarse en el neutro latinoamericano para los doblajes. Gracias a la gestión de la profe, estamos logrando el reconocimiento internacional. Tanto los nuevos como los antiguos alumnos tendremos un aprendizaje de alta calidad, así que hay que aprovechar.

6 Departamentos

Forman parte de la Escuela de Doblaje.

