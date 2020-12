Ante la llegada del rebrote

Costas: 'Vienen épocas muy duras y estoy dispuesto a dar la vida por nuestro pueblo'

Sábado, 26 de Diciembre, 2020

A pocos días de que acabe el 2020 y al estar enfrentando el departamento un rebrote de casos de Covid-19, el gobernador Rubén Costas en un mensaje dirigido a la población, valoró el heroísmo de todos los cruceños y cruceñas, que viven en Santa Cruz para enfrentar las adversidades que ha traído la pandemia, y el esfuerzo de los que han estado en primera línea, los médicos, militares, policías, servidores públicos, entre otros.

“Vienen épocas muy difíciles, pero estamos mejor preparados; no tenga ninguna duda que este primer servidor público se va a sentir cómodo de no ser candidato, porque en este tiempo que me queda de gestión voy a trabajar como lo he hecho siempre”, expresó el Gobernador al decir que en esta de pandemia está dispuesto a arriesgar todo, hasta la vida si es necesario, así "como lo hizo el secretario de Salud, Oscar Urenda".

Asimismo, Costas dijo: “se acaba un ciclo como Gobernador, pero Rubén no está en el ocaso, ni nadie me ha tirado un sillazo, ni tampoco me estoy yendo por edad, ni por enfermedad y más bien me estoy quedando para dar una segunda era a Demócratas, que es primer proyecto político que nace en Santa Cruz y que tiene como expectativa asumir un rol protagónico para Bolivia”.