Rebrote de Covid-19

Alistan estrictos controles de medidas de bioseguridad

Dato. Desde que se establecieron las nuevas medidas, los conductores del transporte público son infractores, quienes están realizando 8 horas de trabajo comunitario.

Viernes, 25 de Diciembre, 2020

Las cifras de contagio del mes de diciembre preocupan a las autoridades sanitarias, por lo que, el municipio junto con las Fuerzas Armadas y la Policía, que se alistan estrictos controles de manera conjunta con todas las fuerzas del orden para frenar los contagios por Covid-19. Aún más en estas fechas donde se realizan encuentros y grandes aglomeraciones en centros comerciales y en el transporte.

Preocupación por contagios. Más de 53% de las personas que están con contagios nuevos son jóvenes, en ellos la enfermedad es asintomática, pero pueden poner en peligro la vida de sus seres queridos, en especial a los adultos y adultos mayores.“Todos debemos ser responsables, ahora le pasamos la responsabilidad al vecino, al ciudadano, de que sean conscientes de que, si no llevan barbijo, o hacen caso omiso de las medidas de bioseguridad, pueden estar llevando el virus al interior de su familia. Sólo deseo que todos pasamos una linda Navidad y un Año Nuevo libre de nuevos contagios, pues no perseguimos perjudicar ninguna actividad económica, porque no queremos regresar a los meses duros cuando la pandemia nos obligó a estar encerrados”, acotó la alcaldesa Angélica Sosa.

Control y seguimiento. ¨Cada tres días nos reuniremos con los jefes policiales y de las Fuerzas Armadas, para ver si hay cumplimiento, pues nuestro fin no es recaudar fondos mediante las multas, es para crear conciencia de que el Covid-19 sigue presente en la ciudad. Quiero agradecer el apoyo del comandante de la 8ª División del Ejército, Igor Serrudo, y del coronel Juan Céliz, comandante Departamental de la Policía, por hacer fuerza común con el Gobierno Municipal para proteger a la población y salvar vidas”, manifestó Sosa.

Cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Ayer se realizaron los controles en la avenida Luján con apoyo de la Policía Militar exigiendo al transporte público que cumpla con las normas de bioseguridad. Se detectaron conductores infractores que cumplirán las 8 horas de trabajo. De igual manera se hizo la acción en la parada de la línea 79, zona la Colorada 4to anillo, las unidades circulaban sin mamparas, otros sin barbijo, por ello exhortan a los usuarios que exijan a los conductores cumplir los protocolos acorde a norma. Los operativos continuarán en diferentes puntos de la ciudad.

250 bolivianos

es la multa establecida por no portar el barbijo para aquellos que reincidan.

