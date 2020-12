Entrevista

Larrea pide restringir ingreso de viajeros para evitar nueva cepa: 'no podemos cometer el mismo error'

Martes, 22 de Diciembre, 2020

Ref. Fotografia: Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Foto: ERBOL

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, pidió al Gobierno que tome la decisión de restringir los ingresos al país de personas provenientes de lugares donde se haya propagado la nueva cepa de la covid-19.

Señaló que así no se cometerá el mismo error del pasado, cuando se mantuvo abiertas las fronteras y llegaron a Bolivia personas portando el virus.

“Gente que venga de estos países, Reino Unido, dónde apareció la otra cepa, no pueden tener ingreso a Bolivia, entonces hay que comandar una comunicación urgente para que de estos países no se acepte a ningún ciudadano que quiera venir al país. Esto lo decimos claramente: ya no podemos cometer el mismo error”, dijo Larrea en entrevista con ERBOL.

El médico se pronunció después de conocerse sobre la aparición de una nueva cepa del virus en el Reino Unido, debido a lo cual varios países, incluidos fronterizos con Bolivia han determinado suspender las conexiones de viajeros con ese territorio europeo.

Larrea propuso que se mande comunicaciones a todos los países que están con la nueva cepa indicando que mientras esto no esté controlado, sus viajeros no pueden llegar a Bolivia.

Señaló que al parecer el Gobierno se está equivocando al encarar esta situación.

Respecto a un rebrote de casos, Larrea imploró a las autoridades que se garanticen los insumos, medicamentos, ambientes y recursos humanos para el trabajo de atención médica.

Alertó que en la anterior etapa de la pandemia el Gobierno destinó recursos humanos con contratos, pero eso ya no está en los hospitales y se volvió a la situación anterior de escasez.

A la población le dijo que, así como quiso desconfinamiento, ahora respete las “reglas del juego” y cumpla con las medidas de bioseguridad.