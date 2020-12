18 de diciembre: día internacional de la migración

Relatos de lucha y superación dan fortalezas a inmigrantes en Santa Cruz

Hechos. Tres testimonios cada historia con diferentes sucesos de migración, con el fin de llegar a la capital cruceña en busca de mejores oportunidades y progreso.

Domingo, 20 de Diciembre, 2020

La Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el “Día Internacional del Migrante”, que se celebra cada 18 de diciembre, debido al aumento de los flujos migratorios en diferentes países, teniendo como objetivo concienciar sobre algo tan inherente al individuo como lo es el derecho a la movilidad humana y reivindicar la importancia de que éste pueda ejercerse en cualquier ámbito y lugar del mundo, garantizando así la dignidad de quienes deciden abandonar su lugar de origen.

En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto del que nacieron es mayor que nunca: 272 millones en 2019 según el dato de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a lo largo de la historia la migración ha sido una valiente manifestación, de la voluntad del ser humano de sobreponerse ante la adversidad y tener una vida mejor.

Venezuela. Germán Alejandro Rivas Terán, oriundo de Caracas - Venezuela, reside en Santa Cruz hace un año aproximadamente, tiene 31 años de edad, de profesión Ingeniero civil refiere que cuando vivía en Venezuela se dedicaba más al comercio de diferentes productos de comida rápida entre ellos son: “Perro caliente”, que se conoce con el nombre de choripán.

Recorrido. Además, menciona que decide transmigrar por los diferentes conflictos económicos que atravesaba su actual país. Teniendo que dejar a sus familiares y tres hijos para poder mandarles dinero, comenta que la situación de Venezuela se puso fea, así como Cuba y Argentina, sin embargo es ahí donde decide migrar a Cúcuta – Colombia, teniendo que caminar un largo un recorrido como mochilero por 24 días hasta Lima- Perú, llegando a establecerse un año, se dedico a trabajar como ambulante vendiendo chicha venezolana, aun cuando le empezó a ir bien, tuvieron que decomisarle sus productos, los Serenazgos peruanos (que aquí sería gendarme), quedando sin nada.

Se muestra optimista en todo momento, tiene una sonrisa en el rostro, sugiere “ver el lado positivo de las cosas”, pese a las dificultades. Trabajaba como dueño de su propio negocio de comida rápida, pero al llegar a capital cruceña tuvo que desenvolverse en la primera actividad que encontró para generar ingresos: como vendedor ambulante para pagar el alquiler de su habitación, su alimentación, su transporte.

Relato. “Cuando estaba hace tres años atrás en mi país natal, para poder comer bien, tenía que trabajar dos meses de sueldo e incluso un mes de trabajo es lo que equivale aún kilo de arroz, así como, un kilo de harina no alcanza para comprar debido que vale mucho más que tu salario, en Venezuela el sueldo mínimo equivale a 5 dólares al mes”, argumentó.

“Decidí quedarme en Santa Cruz, porque “Bolivia es un país maravilloso” los demás países que tuve que atravesar lastimosamente tuve que vivir momentos difíciles, entonces gracias a unos amigos, me quede aquí en esta hermosa ciudad Cruceña, las personas me recibieron con amabilidad y también gracias a Dios me va bien, no tan mal, lo poco que ahorro se lo envió a mis familiares, en Caracas, mando un monto aproximado de 50 a 100 dólares mensuales” agregó el German Rivas.

Por último, sostuvo que ahora para sustentarse y mandar dinero a sus seres queridos, decide emprender un negocio con el nombre “EL Rey de los Golpeados” por lo que se dedica a comercializar los diferentes productos de postres con el costo de 5 bolivianos. Realiza pedidos por mayor y menor con un día de anticipación llamando al 73968475”, afirmó el migrante venezolano.

Brasil. Lea Carolina Faria Ribeiro Brianezzi, procedente de Avaré - San Paolo, radica en Santa Cruz hace 5 años, tiene la edad de 32 años, refiere que estudio en la Universidad Federal de Sao Paolo (UNIFSP), de profesión Biomédica y un pos- grado en Acupuntura, sin embargo, decide emigrar en la ciudad cruceña para estudiar Medicina en la Universidad de Aquino Bolivia, (UDABOL).

“Yo siempre quise estudiar medicina, pero para ingresar a una estatal de Brasil es complicado y la privada demasiado caro, trabaje tres años de mi profesión para solventar mis gastos al país que decidí emigrar, entonces, realice una búsqueda de todas las universidades latinas y me pareció bastante bien en mis posibilidades poder cancelar toda mi carrera” agregó la estudiante de medicina.

Además, indicó que costo de estudiar en una Universidad Privada en Brasil depende del lugar donde se encuentre, el costo aproximado es 7.000 reales equivale a 9.444 bolivianos mensuales.

Recuerdos. Asimismo, Lea Carolina Ribeiro refiere que una de las cosas que más extraña es la comida, sus familiares, e incluso recuerda que cuando llegó a la ciudad de Santa Cruz, no sabía hablar español pero aprendió con facilidad en estos últimos años.

Desventajas y ventajas. “Hubo personas que me apoyaron fueron amables, simpáticas conmigo y unas de las ventajas fueron aprender otro idioma más, su cultura, la comida, por lo tanto, las desventajas serían estar lejos de mis seres queridos. Para sustentarme económicamente presto mis servicios de Acupuntura a domicilio al precio de 150 bolivianos por sesión” puntualizó Ribeiro.

Perú. Jeantsie van der Veen, nacida en Lima - Perú vive en Santa Cruz, hace dieciocho años, de profesión Licenciada en Administración de Empresas manifiesta que llegó cuando tenía 17 años de edad junto a su padre migraron en la capital cruceña, actualmente ella es madre de tres hijos, aunque no tenga muchos familiares cerca.

Y también la licenciada señala que empezó su empresa llamada en honor a su nombre "Jeantsie van der Veen"de manera independiente, hace cuatro años, prestando sus servicios de publicidad y marketing a diferentes compañías.

Destacado. Es una ciudad increíble, en pleno desarrollo, donde la gente es hospitalaria, humilde y agradable con ganas de ayudar siempre, me encanta su cultura, costumbre, de hecho, muchas amistades se convirtieron en una familia para mí”, expresó Van der Veen.

272 Millones de migrantes

Internacionales forman parte del mundo, según (OIM).

1 Emprendimiento

Crece raíz de la necesidad y la ha denominado “El Rey de los Golpeados”.

Thalía Florencia Cuevas Vaca eldia@eldia.com.bo