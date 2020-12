Campaña navideña

Entregan canastas alimentarias en el Plan 3.000

Dato. Para seguir ayudando a las familias de escasos recursos, piden a la población realizar donaciones económicas.

Domingo, 20 de Diciembre, 2020

La Legión de la Buena Voluntad, en el marco de actuación y como todos los años, se encuentra trabajando en la Campaña Navidad Permanente "Jesús El Pan Nuestro de Cada Día", que tiene como objetivo brindar un canastón con alimentos básicos no perecederos a 600 familias de muy bajos recursos económicos, que viven en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, además de la distribución de alimentos, que ya realiza, de lunes a viernes a más de 1000 personas.

Campaña. La Campaña, en ambas unidades, comenzó con la primera etapa en Noviembre y ahora va por la segunda etapa que será el día 21 de Diciembre de 10 a 11 de la mañana, donde, algunos días antes, se compraran los alimentos para el armado de las canastas. El 21 de diciembre, un miembro, adulto de las familias, va a pasar a recoger su canastón, con todas las medidas de Bioseguridad. En la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se desarrolla en el Plan 3000, calle Lagunillas # 27, entre las avenidas del Mechero y Paurito.

Apoyo. La Institución, que desde el comienzo del aislamiento social, tuvo que cerrar sus actividades presenciales con los niños, niñas y adolescentes en el Centro Comunitario José de Paiva Netto, que atiende diariamente a 200 menores de escasos recursos, brindando alimentación saludable, No dejo de atenderlos, por lo contrario, amplio su acción a todos los miembros de la familia y la única alimentación que reciben es la que la LBV ofrece. Para seguir adelante con esta acción la Institución necesita de la ayuda de la población con alimentos no perecederos como arroz, fideo, harina etc. También podrán realizar donaciones económicas. Los que desean colaborar pueden comunicarse por los celulares: 69107575 y 75019499.

21 de diciembre

Se ralizará la próxima entrega de canastas solidarias en el Plan 3.000.

El Día eldia@eldia.com.bo