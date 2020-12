Entran en vigencia desde el lunes

Rigen nuevas medidas postcuarentena

Sanciones. Transporte, negocios y personas que no cumplan restricciones serán sancionados con multas y trabajo comunitario

Sábado, 19 de Diciembre, 2020

Tras el rebrote inminente, la Alcaldía estableció restricciones y medidas de bioseguridad que deben cumplir, negocios, transportistas y población en general. Quienes incumplan estas disposiciones tienen sanciones.

Las personas que sean encontradas en la calle sin barbijo serán conminadas a utilizarlo de lo contrario deberán cumplir trabajo comunitario. Conductores y negocios que no cumplan restricciones también tienen sanciones.

Uso obligatorio del barbijo. Quienes circulen por la ciudad sin barbijo serán conminados por funcionarios municipales a usar el mismo, pero en caso de negativa o incumplimiento, el infractor deberá cumplir trabajo comunitario o puede pagar una multa de 250 bolivianos. Aquella persona encontrada sin barbijo en algún vehículo de transporte o establecimiento que desarrolle una actividad económica, deberá cumplir 8 horas de trabajo comunitario que puede ser desde la limpieza de canales fluviales, jardines o el apoyo en otras actividades que pueden ser definidas por la Alcaldía.

Atención por número de cédula. Entre los anuncios están el regreso a las restricciones para la atención en bancos, mercados, supermercados, cines, centros comerciales que deberán volver a atender según el número de cédula: de 0 a 4 lunes, miércoles y viernes; de 5 a 9 martes jueves y sábado. Domingo sin restricción. La medida se empieza a aplicar el 21 de diciembre. Sosa dijo que se pedirá una reunión urgente del Coed para que se evalúe la situación del rebrote y el incremento sin freno de los casos de coronavirus.

Medidas para los negocios. Los mercados, supermercados, instituciones públicas o privadas también tienen faltas clasificadas en leves, graves y gravísimas. Las negocios tendrán una falta leve cuando permitan el ingreso de personas a los establecimientos abiertos o semiabiertos, sin barbijo o cuando las empresas no cuenten con dispensadores de alcohol. En este caso recibirán una llamada de atención y una multa de Bs 2.000. Las faltas graves se comenten cuando las instituciones públicas o empresas privadas permitan el ingreso de las personas a ambientes cerrados o semicerrados, o actividades de asistencia masiva, sin el uso de barbijo. También es una falta grave no cumplir con los protocolos de bioseguridad, incumplir las restricciones establecidas y ser reincidente en una infracción leve en un periodo menor a 180 días. En el caso de faltas graves, las sanciones pasan por el cierre de la actividad por 30 días y una mula de Bs 4.000.

La concentración de gran cantidad de personas que no utilicen barbijo, es considerada una falta gravísima, al igual que reincidir en una infracción grave, en un periodo menor a 180 días. En estas situaciones las empresas son sancionadas con el cierre definitivo y una multa de Bs 6.000.

Control en el transporte. Las faltas de los conductores están clasificadas en leves, graves y gravísimas. Un conductor comete una falta leve cuando no utiliza el barbijo mientras conduce. En este caso será sancionado con trabajo comunitario. Una infracción grave es cometida cuando permite la estadía de pasajeros sin barbijo en unidades de transporte público o al ser reincidente de una falta leve. Deberá pagar Bs 200. Una falta gravísima es haber reincidido en una falta grave en un periodo menor a 180 días. En este caso deberá pagar Bs 400 de multa.

Preocupación por 50 médicos infectados con covid-19

El incremento de casos de coronavirus afecta a la primera línea que lucha contra el Covid-19. El Colegio Médico informó que existen profesionales que se han contagiado con el virus y ahora se encuentran luchando por su vida. “Son siete los médicos que se encuentran en terapia intensiva y de manera preliminar se estima que son 50 los contagiados. Es preocupante tener noticias de colegas que están en estado crítico”, manifestó Fernando Pacheco, dirigente del Colegio Médico de Santa Cruz.

Rebrote inminente

El rebrote del COVID-19 en Santa Cruz de la Sierra es un hecho. Según explicó la Alcaldesa Interina, Angélica Sosa, el Gobierno Municipal continuará con las atenciones del primer y segundo nivel de salud, con las atenciones preventivas de las brigadas médicas casa por casa pero es muy difícil contrarrestar el peligro de contagio de esta enfermedad sin el compromiso de cada ciudadano, de cada vecino. ¨Hoy el COVID-19 afecta a mi familia. Tengo a mi joven hija de 20 años con mi pequeño nieto de 10 meses con COVID-19. Mi otra hija, profesional, también. Les puedo decir que duele. No puedo verlas, no puedo visitarlas, no puedo tocarlas, no puedo darles mi amor de madre y abuela. Es aquí que les pido como Alcaldesa, les pido que nos cuidemos, que usemos barbijo, que usemos el alcohol para desinfectarnos. Es algo serio. Si Ud. se enferma, no puede estudiar ni trabajar, Ud. sufre y también sufre su familia. Estamos viviendo una situación muy difícil por la situación sanitaria pero también por la crisis económica¨.

El Día eldia@edadsa.com.bo