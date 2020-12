Fue presentado por el Gobernador

Demócratas apuesta a Roly Aguilera para la Alcaldía

Elecciones. ASIP postulará a Chi Hyun Chung a la Gobernación y el exalcalde Roberto Fernández, nuevamente intentará volver al Gobierno Autónomo Municipal.

Viernes, 18 de Diciembre, 2020

Amedida que se va acercando el plazo final para inscribir candidatos a las elecciones subnacionales del 2021, se van conociendo algunos nombres de postulantes. Ayer fue el caso de Roly Aguilera Gasser, exsecretario general de la Gobernación, que postulará al Gobierno Municipal cruceño por el Movimiento Demócrata Social (MDS), más conocido como Demócratas.

Asimismo, la agrupación ASIP, que preside el exalcalde Roberto Fernández, proclamó al excandidato a presidente Chi Hyun Chung, como postulante al Gobierno Departamental de Santa Cruz.

Postulante demócrata. El jefe político de la agrupación Demócratas, Rubén Costas acompañado de sus correligionarios presentó este jueves a Rolando Aguilera Gasser, más conocido como "Roly" para candidato a la Alcaldía del municipio de Santa Cruz de la Sierra.

"Más allá de lo urgente, vamos a planificar y a convertir a Santa Cruz en un centro que genere trabajo para todos y que haga de los barrios, (lugares) para (que) la gente viva con dignidad y con las mismas oportunidades", prometió Aguilera durante su presentación.

Si bien Aguilera ponderó los aciertos de la gestión de Percy Fernández al frente del municipio cruceño, asimismo dijo que se va a corregir lo que no se ha hecho bien.

Aguilera Gasser ocupó durante varios años cargos jerárquicos en el gobierno departamental, principalmente el de secretario de la Gobernación de Santa Cruz y es conocido por ser hijo del desaparecido exconcejal, Rolando Aguilera, empresario de la construcción y fundador de la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera.

Revancha de Chi. El médico coreano-boliviano Chi Hyun Chung anunció este jueves su candidatura a gobernador de Santa Cruz, con la agrupación Alianza Solidaria y Popular (ASIP).

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa conjunta con Roberto Fernández, quien postulará por la misma agrupación a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Fernández, líder de la agrupación, argumentó que se ha elegido a Chi porque su plan es convertir a Santa Cruz en una región de primer mundo y que el médico justamente viene de Corea del Sur. "Teníamos que buscar una persona también que conozca y entienda bien el mensaje que queremos dar cuando hablamos de una Santa Cruz de primer mundo. Dije ¿a dónde está?, ¿en Japón?, ¿está en Singapur?, ¿está en Corea del Sur? y dije 'tengo que buscar un chinito', aquí lo pillamos, habíamos tenido uno acá, tenemos uno que conoce y viene del primer mundo", afirmó el exalcalde cruceño.

Por su parte, Chi dio gracias por la oportunidad. Dijo que quiere proyectar a Santa Cruz como un modelo en desarrollo económico, social, cultural, para que alcance la meta de entrar al primer mundo. Señaló que el gobierno central puede tener una mentalidad comunista, pero gestionará la autonomía de Santa Cruz, mostrando una hermandad con todos los departamentos. "Queremos proyectar a Santa Cruz como un departamento, modelo, para alcanzar la meta en la que coincidimos con Roberto, que es alcanzar el primer mundo", señaló Chi.

El candidato manifestó que impulsará "estudios para conocer las ventajas y debilidades del departamento y lo que se quiere alcanzar" para beneficio de las nuevas generaciones.

7 de marzo de 2021

se realizarán las elecciones de gobernadores y alcaldes en Bolivia.

Romero insiste en que puede ser candidato del MAS

A pesar de que el expresidente y jefe de campaña MAS, Evo Morales, proclamó a Pedro García como candidato a gobernador de Santa Cruz, el exministro de Gobierno Carlos Romero aún mantiene sus aspiraciones de ocupar ese lugar.

Romero, en declaraciones a la red Unitel, manifestó que los precandidatos no han logrado un nivel de consenso en la estructura del partido azul, por lo que no cerró la posibilidad de que la candidatura de García no llegue a oficializarse.

La exautoridad manifestó que es por su experiencia acumulada y, sobre todo, por su llegada a los sectores sociales que tiene la ilusión de trabajar por el departamento cruceño. /Oxígeno

