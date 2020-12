Los productores

En emergencia por la restricción de transgénicos

Sector. Proponen al Gobierno Nacional un "Gran Acuerdo Productivo".

Viernes, 18 de Diciembre, 2020

Los pequeños y medianos productores de los Municipios de Cuatro Cañadas, San Julián, El Puente, Okinawa, San Pedro, y Fernández Alonzo, del departamento de Santa Cruz, aglutinados en las Filiales de ANAPO, a través de su Vicepresidente, Fidel Flores, expresaron su rechazo al anuncio del Gobierno Nacional de abrogar los Decretos Supremos que autorizan la evaluación de nuevos eventos de Organismos Genéticamente Modificados – OGMs´, en los cultivos de soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar. ¨Como productores necesitamos utilizar tecnologías modernas, para mejorar la productividad y competitividad en nuestros cultivos, mitigando los efectos climáticos adversos y el ataque de plagas que nos ocasionan cuantiosas pérdidas productivas y económicas¨, acotó.

Competencia extranjera. Señaló que su pedido es de hace muchos años, por la urgente necesidad que tienen también para combatir al contrabando que ingresa de países vecinos, donde esos productores tienen mayor productividad porque producen con estas tecnologías y contra los cuales no podemos competir si nos siguen prohibiendo el acceso a los Organismos Genéticamente Modificados. ¨Todos los años ingresan cientos de miles de toneladas de maíz de contrabando de la Argentina, que es producida con transgénicos y son consumidos en el país y no es posible que a los productores bolivianos no nos permitan utilizar estas tecnologías para aumentar nuestra producción¨.

Indicó que como sector productivo ya tenían el compromiso del entonces Presidente Evo Morales de autorizar la evaluación del evento en soya HB4 de tolerancia a sequía y del evento Intacta, y piden que sea cumplido por el gobierno del Presidente Luis Arce, porque fue resultado de un acuerdo para generar mayor producción de soya.

1 Objetivo

Del sector es aumentar la producción de alimentos para el país

