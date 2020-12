Debido a la pandemia

Médicos piden a políticos no hacer campaña

Coronavirus. El Fesirmes considera que el riesgo de contagio es alto en actividades multitudinarias y en pleno rebrote.

Jueves, 17 de Diciembre, 2020

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, pidió a los políticos no realizar sus marchas, proclamaciones y caravanas para evitar un rebrote del coronavirus (Covid-19), ya que estas actividades concentran a gran cantidad de personas.

Contagios masivos. "Les pedimos a los políticos, les rogamos que por amor a Dios no vayan a propiciar más concentración de personas, les rogamos que no lo hagan más. Busquen otras vías para evitar que la gente se aglomere y de espacio al virus. La segunda ola será mucho más fuerte, si no tomamos las precauciones", señaló en declaraciones a ANF.

Romero apeló a la conciencia de los políticos, que se prepararan para participar de las elecciones subnacionales del próximo año, a ser responsables y cuidar la salud de la población ante el aumento de infectados a nivel nacional.

"El Sirmes de La Paz expresa su preocupación debido al aumento de contagios de Covid-19 y los actos proselitistas de diferentes frentes políticos que realizan sus actividades promocionando a sus candidatos; generan más angustia porque estamos exponiéndonos ante un virus mortal, asesino. Les rogamos que tomen conciencia porque lo que se viene con la segunda ola serán días difíciles para todos", dijo.

El galeno explicó que un asintomático puede contagiar a 400 personas en estas concentraciones, de las agrupaciones políticas.

"Hay que evitar este tipo de actividades donde se concentran muchas personas porque luego vendrá un rebrote incontrolable y vamos a lamentar más fallecidos", alertó.

Grupo de riesgo. El médico advirtió que, si no se toman las precauciones necesarias, los rebrotes "rebasarán" al sistema hospitalario, afectando también a los profesionales en salud.

Asimismo, el alcalde Luis Revilla alertó este viernes que incumplir con las medidas de bioseguridad y sanitarias podría afectar de manera negativa en la economía del municipio por las restricciones duras que se aplicarían ante un rebrote del Covid-19 y por eso recomienda a la ciudadanía usar barbijos, lavarse las manos y evitar aglomeraciones.

“Es un descuido que puede costarnos la economía de la ciudad y volver a paralizar el conjunto de las actividades, por eso recomiendo, por favor, a la población volver a utilizar barbijo en todo momento, evitar los lugares cerrados, mantener el distanciamiento social y, por supuesto, utilizar alcohol y lavarse las manos de manera permanente”, enfatizó.

5 médicos contagiados

han sido reportados, según Fernando Romero.

Advierte TSE

Vence plazo para empadronamiento

El Tribunal Supremo Electoral advirtió este miércoles que el empadronamiento masivo así como el registro de los cambios de domicilio para las Elecciones Subnacionales del 7 de marzo de 2021, solo podrán realizarse hasta este jueves 17 de diciembre y que no habrá ampliación del plazo para ello.

"El Tribunal Supremo Electoral recuerda a los ciudadanos que el empadronamiento masivo se realizará hasta este 17 de diciembre, sin ampliación ni prórroga", advirtió la máxima autoridad electoral del país. En ese sentido, exhortó a los ciudadanos que cumplen 18 años hasta el 7 de marzo de 2021, que asistan a registrarse en el Padrón Electoral Biométrico en los centros fijos o móviles en todo el país.

También se recordó que solo hasta este jueves se pueden registrar los cambios de domicilio para las personas que vayan a votar en un nuevo recinto electoral. /Erbol

Julia Ríos

Viceministra renuncia a su secreto bancario

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Julia Susana Ríos, renunció de manera voluntaria a su secreto bancario, con una carta dirigida a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en la que autorizó a publicar información de sus movimientos bancarios. Ríos argumentó que su decisión se enmarca en lo dispuesto en el artículo 20 parágrafo II de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz". /ABI

Exministro

Cocarico asegura que fue perseguido político

El exministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, denunció que fue perseguido político durante el gobierno transitorio, sin embargo, señaló que a la actualidad dos procesos en su contra ya fueron rechazados y tiene la seguridad de que un tercero tendrá la misma determinación. Cocarico indicó que los dos procesos rechazados por el Ministerio Público corresponden a la presunta creación de una Adepcoca paralela y por supuesto nepotismo. /Erbol

Noticia comentada

Disputa por la 'silla azul'

Al interior del Movimiento Socialismo (MAS) surgió la propuesta de que se genere un debate público entre Pedro García y Mario Cronenbold, aspirantes para ir como candidatos a la gobernación de Santa Cruz por ese partido, esto después que el denominado bloque oriente rechazó a García como candidato, quien fue proclamado por Evo Morales.

García, un presentador de televisión, fue proclamado en la localidad chapareña de Lauca Ñ como candidato del MAS después que las bases del partido azul rechazaron a Carlos Romero, exministro de Gobierno, como postulante a ese cargo y tildaron de "camachista" a Cronenbold. En el lugar, Morales recibió un silletazo por querer imponer a "dedazo" una candidatura.

Horas después de la proclamación hecha en Cochabamba, en instalaciones de la Federación de Campesinos, las organizaciones sociales del partido azul como campesinos, interculturales y Bartolinas ratificaron a Cronenbold, exalcalde de Warnes, como candidato a la Gobernación de Santa Cruz, desconociendo al proclamado por Evo.

"Si no hubiera surgido otro bloque reavivando una precandidatura, en este caso el señor Cronenbold, bueno se hubiera cerrado el debate en torno a la postulación a la gobernación, hay dos personas nuevamente en carrera; esto quiere decir que el problema de la candidatura a la gobernación por el Movimiento Al Socialismo sigue siendo un tema pendiente", expresó el exministro Romero, en entrevista con PAT, quién se atribuyó ser uno de los fundadores del partido.

En criterio de Romero hay dos formas de construir poder en el sentido de aglutinación social: una es a través de la conjunción de ideas y otra por medio del garrote. "Construir e imponer decisiones a través del garrote, (viene de) los que no tienen propuestas y no son capaces de defender una filosofía política, una ética principista y unos objetivos estratégicos", sostuvo.

