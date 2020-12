Elecciones subnacionales

El hombre que lanzó la silla a Evo defiende la postura de Cronenbold con relación a Camacho

Miércoles, 16 de Diciembre, 2020

Tito Tardío, la persona que lanzó una silla a Evo Morales en un ampliado para la elección de candidato a la Gobernación de Santa Cruz, defendió la postura de Mario Cronenbold, quien hace unas semanas dijo que levantará su candidatura si es que se persigue a Luis Fernando Camacho.

“Si lo persiguen a Camacho yo voy a levantar mi candidatura, o a cualquiera, no solo a Camacho, porque va en contra de lo que estoy diciendo, porque yo sé lo que sufre la gente cuando te persiguen, cuando te inventan casos, cuando no te respetan, cuando no hay un debido proceso”, dijo Cronenbold tras conocerse que la exdiputada Lidia Patty denunció a Camacho por promover, lo que ella califica, como golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en 2019.

Para Tardío, las declaraciones de Cronenbold sobre Camacho no tenía otra finalidad más que el de “desvirtuar la victimización que iba obtener Luis Fernando Camacho” con la denuncia en su contra por supuestamente gestar un golpe de Estado.

Argumentó que si se apunta a Camacho de “asesino, golpista” se despertará el sentimiento racial y regionalista, de esa manera se estaría posicionando a Camacho como víctima.

“Sí, hizo bien (Cronenbold) porque si nosotros apuntamos en este momento a Luis Fernando Camacho de asesino, golpista en todo sentido, despertamos el sentimiento racial, regionalista de Santa Cruz y mañana sería víctima Luis Fernando Camacho. Estratégicamente, incluso lo que diga Cronenbold, a quién le interesa, porque no es juez ni fiscal para decir que lo metan o lo saquen, lo que él hizo fue marketing, porque al final lo que tiene que ver es la justicia”, puntualizó.

Consultado sobre si Camacho debería ser enjuiciado, Tardío aclaró que debe responder por sus actos, pero la justicia es la instancia que debe determinar si corresponde o no procesarlo. Acotó que Cronenbold no es juez ni fiscal para decidir si se enjuicia o no a alguien.

“Yo creo que se debe responder a todos los actos, yo creo que Luis Fernando Camacho tiene que responder por sus actos que hizo. Sí se lo debe enjuiciar, pero es la justicia quien tiene que decidir. Lo que dijo Cronenbold fue simplemente político, en términos políticos, porque Cronembold no es nadie para decir que no lo enjuicie o lo enjuicien, porque él no es juez ni fiscal”, reiteró.