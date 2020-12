Elecciones subnacionales

El Mallku consigue sigla y se postula a la gobernación por Jallala La Paz

Miércoles, 16 de Diciembre, 2020

Ref. Fotografia: Felipe Quispe “Mallku”. Foto: ANF

Felipe Quispe “Mallku”, informó la mañana de este miércoles que consiguió una sigla política para respaldar su candidatura a la gobernación paceña, el exdirigente campesino confirmó que pugnará por el gobierno departamental en las elecciones subnacionales de 2021 con Jallalla La Paz.

“Ya hemos firmado, nos hemos casado y está ahí (…) yo no haré campaña, el líder no hace campaña, el líder no pone fardos de cerveza, el líder es conocido como la coca así que no hay la necesidad de estar yendo casa por casa”, manifestó Quispe en contacto con radio Fides.

El “Mallku” aclaró que no tiene la ambición de ocupar algún cargo en la gobernación, sin embargo, “el pueblo sugirió su nombre” para participar en las subnacionales y por tal motivo decidió participar en los sufragios del próximo año.

Por su parte, el miembro de este frente político, Leopoldo Chui, afirmó que tras varios planteamientos ideológicos con el “Mallku” y gracias al respaldo de los ampliados y congresos de Jallalla La Paz, se definió postular a Felipe Quispe como candidato a la gobernación paceña el 7 de marzo de 2021.

“Entre consensos de muchas organizaciones, los municipios ya constituidos en Jallalla, se determina en documentos y objetivamente que el señor Felipe va por Jallalla, él es el candidato oficial por el departamento de La Paz”, confirmó.