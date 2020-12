Entrevista a Rodríguez

Presidente del Senado considera que reforma debe acabar con la prebenda en la justicia

Miércoles, 16 de Diciembre, 2020

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, sostuvo que la reforma que impulsa el Gobierno nacional debe acabar, entre muchos males, con la prebenda en la justicia.

"Mucha gente no cree en la justicia porque también estamos en este mundo democrático, que esto y aquello, y la gente lo deja. Si tienes plata, manejas rápido porque tienes un amigo juez o magistrado y, si no tienes influencia política o no tienes plata, no tienes justicia lamentablemente", cuestionó.

El Gobierno tiene tres ejes de gestión para la reforma. El primero, la independencia en base a la carrera judicial; el segundo, la lucha contra la corrupción; y, el tercero, la evaluación al desempeño y capacitación de jueces. Así lo manifestó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, en varias oportunidades.

"Coincidimos con el Ministro de Justicia. Lamentablemente, la justicia en nuestro país, como en muchos países, se acomoda al poder", lamentó el Presidente de la Cámara de Senadores en entrevista con los medios estatales.

"Está la derecha, está la justicia con la derecha; mañana, está la izquierda, la justicia está con la izquierda. Entonces, ¿por qué llegamos a estos extremos?", criticó.

Junto a un equipo de expertos constitucionalistas, el Gobierno comenzó a trabajar desde el 3 de diciembre en los lineamientos de la reforma judicial. El trabajo tiene como objetivo garantizar magistrados con mayor legitimidad, además de aplicar exámenes rigurosos y capacitación.

"Creo que es el inicio, con estas reformas se va a cambiar. Mucho depende, también, de la cultura, educación desde colegio, desde la universidad, qué tipo de abogados estamos formando, implica mucho", dijo Andrónico Rodríguez.