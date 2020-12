Precandidato a alcalde de La Paz

Dockweiler afirma que salió del país por vacaciones y que no pueden inhabilitarlo por ello

Martes, 15 de Diciembre, 2020

El exgerente de la empresa estatal Mi Teléferico y actual nominado como precandidato a alcalde de la ciudad de La Paz por sectores del Movimiento al Socialismo, Cesar Dockweiler, afirmó este lunes que cuando salió del país lo hizo por vacaciones a Perú, además de un chequeo médico y no así por presiones de ninguna naturaleza.

“En primer lugar, yo no he sido obligado a salir, esto tengo que aclararlo. (…) Yo he salido de vacaciones, sin ninguna presión, no tenía ningún proceso, decidí viajar por mi cuenta, tomar unos días de descanso merecidos y además hacer mi chequeo médico”, afirmó.

La candidatura de Dockweiler generó dudas respecto a si cumplía el requisito de residencia de dos años, sin embargo, negó que incumpla esa condición.

“Salí por la puerta que se tiene que salir, salí por el aeropuerto, en un vuelo oficial de Amaszonas hacia Perú, (…) salí por un tema personal, quería descansar y también quería hacerme mi chequeo médico”, recalcó.

“Mi residencia es, ha sido y va a seguir siendo la ciudad de La Paz”, argumentó.

Para Dockweiler, además, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral tienen la evidencia de lo que está sucediendo en relación a la resolución emitida por la Defensoría en la que se señala una presunta persecución política en su contra.

“El 2019 he votado en Bolivia y el 2020 he presentado mi certificado en el recinto electoral de la ciudad de La Paz”, agregó.

Afirmó que estaba como turista en el país vecino y recordó que el requisito de la residencia tiene su razón de ser en que el candidato tiene que estar conectado con el electorado.

“No he salido del país a buscar un trabajo a otro lado, tengo trabajo y domicilio en La Paz”, insistió.

Puso de ejemplo que cuando una persona va de viaje a conocer a un país por un tiempo no pierde su residencia solo por ese hecho.

Por ello afirmó que si es inhabilitado para presentarse a las elecciones subnacionales, se estarían consumado el objetivo de lo que denunció como persecución política del anterior gobierno transitorio.

“Candidato a la Alcaldía, si Dios quiere, si la población me apoya y si logramos que la justicia impere, que no gane la injusticia ni la persecución política, sí podré ser candidato y les puedo asegurar que puedo hacer la mejor gestión municipal que ha tenido La Paz en los últimos 20 años”, afirmó.

/Erbol