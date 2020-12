El 21 de diciembre se debe pagar

La Ministra de Trabajo asegura que no hay excepciones para el pago de aguinaldos

Martes, 15 de Diciembre, 2020

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, aseguró este martes que no existen excepciones para el pago del aguinaldo, ante el planteamiento de los microempresarios que instaron al Gobierno a que trabaje una ley corta para que este año no se pague ese beneficio debido a la pandemia por el COVID-19.

"No, no se pueden hacer excepciones, hay normativas que obligan al pago de aguinaldo desde 1944 (...). Sin embargo, no nos oponemos a que los empresarios pequeños y medianos, que han sufrido la crisis de la pandemia y de una mala administración de gobierno, puedan acudir al diálogo con sus trabajadores", explicó, según cita un boletín institucional.

Navia recordó que el 21 de diciembre se debe cancelar el aguinaldo impostergablemente.

Precisó que el Gobierno hará cumplir las leyes y normas vigentes en el país, y resaltó que el gabinete económico del presidente Luis Arce trabaja en el fortalecimiento de las pequeñas, medianas e incluso grandes empresas que atravesaron la crisis económica por la pandemia.

También se refirió a la revisión de los despidos injustificados de trabajadores durante el gobierno de facto del régimen de Jeanine Áñez. Aseguró que este tema fue abordado con prioridad.

"Lo hemos hecho de manera inmediata, no solo porque es nuestra obligación, sino también por instrucciones del presidente Luis Arce. Estamos creando procedimientos más ágiles de atención para que no se generen colas innecesarias", finalizó.