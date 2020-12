Elecciones subnacionales

Proclaman a Franklin Gutiérrez como candidato a la Gobernación de La Paz por FPV

Martes, 15 de Diciembre, 2020

Ref. Fotografia: El exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez.

El exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, fue proclamado como candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación Frente Para la Victoria (FPV) de cara a las subnacionales. El acto se llevó a cabo en la plaza San Francisco.

“Mi persona viene desde abajo, me formé sindicalmente (…) mis hermanas de diferentes organizaciones sociales me pidieron que vaya como candidato a la Gobernación y hoy he aceptado ser candidato. Las 20 provincias nos vamos a unir para poder llegar a la Gobernación y Dios desde arriba nos va a bendecir”, indicó Gutiérrez.

Debido a su candidatura, Gutiérrez será reemplazado por Armin Lluta, representante de la central Coripata. Gutiérrez estuvo detenido preventivamente un año, acusado por la muerte de un policía y obtuvo su libertad el 2019.

El cocalero aseguró que tiene todo el perfil para ser candidato a la Gobernación y que conoce las necesidades que tienen las bases de las 20 provincias.