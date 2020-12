Recaudación de fondos

Calendarios 2021 para ayudar a la fauna afectada en los incendios de la Chiquitania

Donación. El grupo voluntario Alas Chiquitanas junto al Biólogo Steffen Reichle y el Fotógrafo Alejandro de los Ríos, impulsan el proyecto de venta de calendarios 2021.

Domingo, 13 de Diciembre, 2020

Un pequeño pero significativo aporte será la recaudación de las ventas para poder colaborar a 4 de los 25 centros que funcionan en el país albergando a los animales afectados por los incendios.

Los organizadores invitan a que las empresas se unan a la causa y puedan “Regalar Conservación” este fin de año, ya que les serviría a ellos para fortalecer relaciones públicas con su equipo de trabajo, mediante regalos de fin de año, y dicho almanaque sería el detalle ideal.

Iniciativa. “Es un granito de arena para una gran problemática en la que todos deberíamos apoyar, tanto el gobierno como empresas privadas”, comenta Daniela Justiniano, voluntaria de Alas Chiquitanas.

El Biólogo Steffen Reichle ha dado seguimiento a los casos de la fauna afectada por los incendios, donde ha sido partícipe de lamentables experiencias observando las desgracias que padecen los animales, las cuáles ha capturado con fotografías que serán compartidas en los calendarios junto con el trabajo de Alejandro de los Ríos. Las fotos se han realizado de los acontecimientos registrados en la zona del ANMI San Matías y Santiago de Chiquitos.

“Fue otro año de mucha sequía, alargada y excesiva, por sí misma ya tiene un fuerte impacto en nuestros ecosistemas, pero peor que eso, presenta un escenario que propicia incendios forestales, en su gran mayoría provocados por el ser humano en sus actividades de deforestación.

Estar en los bosques del Pantanal y la Chiquitania, antes, durante y después de los incendios lo marcan fuertemente a un ser humano. Ver, sentir y oler el sufrimiento y la muerte en los bosques son sentimientos tan fuertes que uno desea que nunca más pasen.

Los animales sufren de la escasez del agua, de comida y encima son perseguidos por el humano, sea por cazadores o por el fuego provocado por el mismo.

Los colores de pastel provocados por los nubes de humo son los preavisos de los fuegos cuando se acercan , la tristeza de los animales se puede ver en sus ojos, y si no fuera por la esperanza en ver algunos sobrevivientes , sería aún más difícil sobrepasar esta situación.

Por ello mismo retratamos estos momentos, para ser la voz de quienes no la tienen, y para advertir y mejorar de lo que ellos pasan año tras año. Nosotros estamos cansados de sufrir con ellos y solo esperamos que encontraremos más gente que también quiera ayudar a ser su voz”, escribe Steffen Reichle.

Uniendo fuerzas. El grupo voluntario Alas Chiquitanas conforma el proyecto con los trabajos de Steffen Reichle y Alejandro de los Ríos. La meta es recaudar 28.000bs.

El grupo voluntario manifiesta que 2019 y 2020 han sido años muy duros para la naturaleza, sobre todo el impacto en la fauna. Miles de animales pierden su hogar: los bosques.

La migración y aparición de animales en las ciudades en busca de alimento se ha vuelto constante que no lo encuentran como antes en su hábitat.

Los animales silvestres que son encontrados tienen que tener una atención especializada y ahí se da la necesidad de los Centros de Custodia de Fauna Silvestre. Estos centros no reciben ayuda gubernamental y se han visto golpeados durante la pandemia, todos ellos viven del ingreso de turistas y por más de 6 meses no han tenido lo necesario para poder cubrir sus costos, han sobrevivido gracias a la caridad y solidaridad de las personas que enviaban frutas y alimentos para que los animales no sufran de hambre.

“Es una lastima que el gobierno hasta ahora no vea esta problemática. Los animales silvestres son potestad del Estado, deberían de dar alimento o apoyo con veterinarios y biólogos para su atención. Los Centros de Custodia hacen lo que pueden para poder mantenerse, muchos de ellos siguen adelante por la caridad y solidaridad de la población, al seguir cerrados y sin el mismo flujo de visitas por la pandemia no tienen los ingresos necesarios para poder funcionar.

Realmente hacen un trabajo por vocación de servicio y amor, sin embargo hace falta el apoyo de autoridades para que puedan haber programas de seguimiento para la reinserción en su hábitat. En otros lugares cuentan hasta con animales tipo muñecos en los que los animales no tienen contacto con humanos.

La reinserción es la clave para la recuperación de ecosistemas”, expresa Justiniano, representante de Alas Chiquitanas.

Costo. El precio de los calendarios es de 30bs.

Los puntos de venta en Santa Cruz son: La Fundación Simón Patiño, Restaurante La Barra – Beauty Plaza, La Recoleta, Turquesa Esmaltería y Natura Viva y en La Paz: Artyka.

El 100% de la donación al comprar este calendario será para apoyo de las instituciones que están trabajando en la conservación y cuidado de la fauna silvestre en Bolivia como Fundación Conservación Loros Bolivia y los Centros de Custodia Senda Verde, Ser Fauna, Ambue Ari y Guembé.

30 Bolivianos

Es el precio de los calendarios 2021.

4 De los 25 centros

Que albergan a los animales afectados se verán beneficiados por esta acción.

28 Mil Bolivianos

Es el monto objetivo que se busca lograr recaudar.

Romane Roca Paz eldia@eldia.com.bo