Lima denuncia que Añez falló dos veces a su cita con el GIEI de la CIDH y le pide responsabilidad

El grupo de investigadores empezó su trabajo en el país el 23 de noviembre de este año.

Sábado, 12 de Diciembre, 2020

El ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que la expresidenta Jeanine Añez no asistió, en dos ocasiones, a su encuentro con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga los hechos de violencia registrados en el país entre septiembre y diciembre de 2019.

En contacto con los medios de comunicación, Lima pidió a Añez ser responsable y acudir a la reunión con el GIEI.

“Le convocamos a que sea responsable, ella ya le ha fallado dos veces al Grupo de Expertos. Ha pedido reunirse en La Paz, no ha asistido, ha pedido reunirse en Santa Cruz, no ha asistido. El Grupo de Expertos le ha pedido que vaya y declare y no lo hace. Le pedimos responsabilidad a la señora Añez”, afirmó Lima.

Cabe recordar que fue Añez quien solicitó reunirse con el Grupo de Expertos de la CIDH para dar a conocer su versión respecto a los hechos del 2019.

En primera instancia la reunión debía ser en La Paz, pero luego fue traslasdada a santa cruz, pues la exmandataria señaló que recibe “múltiples amenazas” desde la Sede de Gobierno.

El GIEI-Bolivia empezó su trabajo el 23 de noviembre de este año, tras la firma de un acuerdo con el gobierno del presidente Luis Arce. El grupo está compuesto por Patricia Tappatá, Juan Méndez, Marlon Weichert, Magdalena Correa Henao y Julian Burguer.

El Grupo de la CIDH investiga los hechos de violencia registrados en el país entre septiembre y diciembre del 2019.

/Oxígeno