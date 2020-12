Pide no descuidar medidas preventivas

Gobierno niega que haya una segunda ola de coronavirus en el país, pero alerta de una escalada de casos

Sábado, 12 de Diciembre, 2020

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, aclaró que en Bolivia existe una alerta por la escalada de casos de coronavirus, pero no se puede hablar de una segunda ola, porque se están iniciando medidas preventivas para evitar llegar a ese extremo.

"No significa que tenemos que esperar que técnicamente exista la definición de una segunda ola, para que recién se tomen las acciones. Ya es un signo de alerta de una escalada, estamos en una escalada, eso es evidente. No hay ninguna intención de minimizar, pero tampoco digamos segunda ola", dijo en entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno.

Terrazas explicó que se deben tomar en cuenta dos elementos para decir que existiría una segunda ola de contagios; "el índice R-0 que se usa para medir la velocidad de propagación".

"Este lo tenemos elevado, esto nos da la alerta epidemiológica para decir que el virus se está propagando rápidamente en un lugar", detalló.

Agregó que el segundo elemento consiste en "cumplir de 7 a 14 días, hay definiciones variables, que es el tiempo de latencia promedio del virus".

"Es decir, que tiene que haber un aumento sostenido de 7 a 14 días. Por el momento, estamos por el cuarto día de aumento sostenido, acompañado de una velocidad de propagación R-0, en este caso, que sí se encuentra elevado", complementó.

Ayer, viernes, Bolivia sumó 312 nuevos casos y el total nacional llegó a los 146.697 (11.798 activos).

/Oxígeno