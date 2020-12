Este sábado se juega el clásico cruceño 190

Oriente vs Blooming con distintas obligaciones

'Tahuichi'. El 'refinero' lucha por salir del fondo y los celestes pugnan por el título del Apertura.

Sábado, 12 de Diciembre, 2020

El clásico cruceño es la oportunidad para que los clubes ratifiquen o cambien su presente. Este sábado Oriente Petrolero -local para efectos de recaudación- enfrentará a Blooming en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera desde las 20:30, por la fecha 18 del torneo Apertura de la División Profesional. Será el duelo 190 entre los equipos que, tiene a la academia con la posibilidad de pelear los primeros lugares del campeonato, y al 'refinero' que lucha por salir del fondo de la tabla.

Golpeado. El 'refinero' -con 14 puntos- marcha en el último lugar del torneo. Suma 11 partidos sin ganar y esta noche tratará de romper esa racha negativa ante su eterno rival.

Para este compromiso, el técnico de Oriente, Erwin Sánchez, hizo descansar a Juan Carlos Montenegro, su principal arma en la ofensiva para hacer daño junto al mexicano Marco Bueno.

Envalentonado. Venció a Wilstermann (2-1) y va por más. Blooming suma 29 puntos y una victoria los mantendrá prendidos en los primeros lugares.

Respecto al último compromiso, Rafael Barros remplazará a juvenil Nelson Orozco.

189 Clásicos

Se han disputado en la era profesional: 74 triunfos para Oriente, 58 empates y 57 derrotas.

Apuntes

Antecedente. Blooming se quedó con el último clásico oficial tras vencer a Oriente Petrolero por 3-1 (9/02/20).

Asistencia. Solo se habilitó el sector de curvas con presencia del 15% de aforo en cada lado.

Técnicos. Erwin Sánchez enfrentará a su anterior equipo dirigido. Mientras Gabriel Shurrer hará su debut en un clásico, comandando a la academia cruceña.

'Choco' Antelo dispuesto a asumir la presidencia

"Si llegó a presentarme para presidente, será con mi gente, se debe tener pasión por el club cuando se es jugador de la institución y más cuando llegas a dirigente", declaró Miguel Ángel 'Choco' Antelo, expresidente de Oriente con quien logró un título como jugador y dos como presidente.

Antelo lamenta el presente de su equipo que es presidido por Ronald Raldes, el principal acusado por la crisis deportiva.

"Siempre he dicho que no le puedo negar el concurso a Oriente Petrolero en momentos difíciles. Se lo dije a algunas personas que me han llamado, que primero hay que solucionar las cosas democrácticamente de acuerdo a los estatutos sin herir a nadie, sin agredir", señaló a RDC Deportes.

Luis Lijerón Nuñez llijeron@eldia.com.bo