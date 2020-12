'Golpe de Estado' vs Transición

Relato sobre el 2019 provoca fisuras dentro del MAS

Contradicciones. Copa asegura que fue una sucesión constitucional 'forzada' por el vacío de poder. Lidia Patty pide la renuncia del ministro de Gobierno por 'pitita'.

Viernes, 11 de Diciembre, 2020

Ref. Fotografia: Concordia. Jeanine Áñez y Eva Copa tras lograr un acuerdo para pacificar el país el 2019.

El relato que el MAS busca sostener sobre la crisis política del 2019, que derivó en la salida del poder de Evo Morales, tropieza con contradicciones internas y versiones distintas de los sucesos.

Patty contra Del Castillo. La exdiputada Lidia Patty pidió públicamente al presidente Luis Arce que destituya al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, porque considera que “actúa como pitita” por no activar la alerta migratoria contra Luis Fernando Camacho.

La controversia surgió después de que el fiscal Omar Mejillones dijo que se había efectivizado la alerta migratoria contra Camacho en la investigación por presunto “golpe de Estado”, pero después el Ministro de Gobierno salió a aclarar que en Migración no había tal orden.

Patty, que es la querellante en el proceso por presunto “golpe de Estado”, criticó la actitud de Del Castillo y consideró que de esa manera el Ministro está encubriendo a Camacho.

“Es pitita (Del Castillo) por eso no está activando (la alerta migratoria) y tiene que ser destituido y solicito que sea destituido ese Ministro”, manifestó la exdiputada.

Patty aseguró que persistirá con el proceso penal, no importa sin comer, para defender a su pueblo. Ratificó que continuará cumpliendo la consigna de “patria o muerte”.

Consideró al que parecer la justicia pretende esperar a que Camacho salga del país, de la misma manera que lo hizo Arturo Murillo. Advirtió con procesar a los fiscales por incumplimiento de deberes.

La exasambleísta había sido criticada por el precandidato a la Gobernación cruceña, Mario Cronenbold, lo cual le costó a este su candidatura, debido al apoyo que obtuvo Patty dentro de la militancia masista.

Sobre la sucesión. La otra parte del relato del golpe es la sucesión de Jeanine Áñez, sobre la cual, expresidenta del Senado, Eva Copa, tiene una versión un poco distinta a la del MAS que asegura que fue inconstitucional.

"Ha habido una transición constitucional forzosa, porque no correspondía a las vicepresidencias, sino a la presidencia y primera vicepresidencia. Lamentablemente nos hemos quedado con un vacío de poder durante cuatro días porque renunciaron el presidente de la Cámara Alta, el presidente de la Cámara Baja, las primeras vicepresidencias y nos quedamos sin personas representativas en ambas cámaras y bueno, se tuvo que hacer una transición forzosa", aclaró el miércoles.

No obstante, Copa indicó que existió un plan conspirativo para hacer que Evo Morales renuncie a su mandato. Según la exparlamentaria este "complot" se confirmó con el decreto supremo que permitió el ascenso de generales de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la gestión transitoria.

12 de noviembre de 2019

asume la Presidencia interinamente la entonces senadora Jeanine Áñez.

La ONU insta a construir una cultura de paz en Bolivia

La ONU en Bolivia alentó a defender los derechos humanos y construir una cultura de paz a través del diálogo, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

"El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, alienta a defender los derechos humanos de todas las personas, a construir colectivamente una cultura de paz a través del diálogo, y a la generación de políticas públicas de largo plazo con un enfoque de derechos humanos", señala un comunicado.

Recordó que Bolivia sufrió el impacto de la crisis sanitaria, a la que se sumó el conflicto político y social de 2019. Señaló que se requiere de un esfuerzo sostenido para lograr la tarea histórica de pacificación del país, con mayores niveles de inclusión e igualdad.

Asimismo, indicó que aún persisten sectores marginados de la población boliviana que continúan sin poder ejercer plenamente derechos en ámbitos como educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y agua. /ABI

Vice critica persecución por ideas políticas

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, recordó que no se debe perseguir o encarcelar a alguien por expresar sus ideas. Asimismo lamentó la conducta de algunas autoridades que a veces persiguen a los activistas de derechos humanos en vez de ayudarlos y afirmó esta situación no puede seguir. "No podemos perseguir o encarcelar la libertad de expresión, a nadie se le tiene que perseguir por decir sus ideas", señaló el vicepresidente.

En su discurso cuestionó asimismo a las autoridades que persiguen a los activistas de derechos humanos. /Erbol

