Arce instruye hacer seguimiento al caso de un niño que denunció violencia intrafamiliar

El presidente del Estado, Luis Arce, instruyó investigar el caso de un niño que, a través de un llamado a un canal de televisión, denunció que su madre es víctima de violencia intrafamiliar en la ciudad de El Alto.

A través de su cuenta de Twitter, Arce señaló que pidió a los Ministerios de Gobierno y de Justicia hacer el seguimiento del mencionado caso.

“Nos conmovió profundamente el caso del niño que pidió ayuda para él y su madre, víctimas de violencia intrafamiliar en ElAlto. Se instruyó a los Ministerios de Gobierno y Justicia hacer seguimiento minucioso al caso y tomar las medidas que correspondan”, señaló Arce.

El Jefe de Estado, asimismo, condenó cualquier hecho maltrato y aseguró que extremarás todo esfuerzo para evitar y prevenir que éstos se continúen dando en nuestra sociedad.

“Velar por la seguridad de nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres es una prioridad para nuestro gobierno. Estamos evaluando los mecanismos de ayuda y acción existentes para la lucha contra la violencia con la finalidad de mejorar los mismos”, acotó.

Ayer se hizo público un desgarrador pedido hizo un niño de El Alto a través del canal Unitel. "Mi papá mucho le pega, por favor, a los abogados, policías, busco ayuda, tengo miedo, no me quiero quedar sin mamá", fue el relato del infante, que envió un video al mencionado medio para denunciar los hechos de violencia que ocurren en su hogar.

Según el reporte del canal, el hecho fue denunciado y la Defensoría rescató tanto al niño como a su progenitora.

En ese sentido, la mujer dijo que fueron nueve años de convivencia que mantuvo con su agresor y que en ese tiempo sufrió de maltrato físico, sicológico y económico.

Incluso, contó que en 2017, tras una golpiza, lo denunció pero después, por presión del abogado de su pareja, firmó un desistimiento. "Me amenazaba, me decía que me iba a quitar a mi hijo", contó.

El menor y su madre residen en el distrito 8 en Senkata, El Alto. Ahora, ambos quedaron con el respaldo de la Defensoría y se prepara una denuncia contra su agresor ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para que se proceda conforme a ley.

El padre niega las acusaciones

Durante esta jornada, el padre del infante también envió un video a Unitel y negó las acusaciones en su contra, aunque admitió que tiene conflictos conyugales y culpa a la madre de dañar su imagen.

“Soy el padre del niño que denuncia maltrato físico y psicológico, decirles que todo esto es una mentira, lo que ella está buscando es una mensualidad muy alta, tenemos una casa y ella quiere hacer un problema más grande cosa que yo firme esos documentos”, dice el hombre en el video.

Según cuenta ya no vive hace 4 años con su familia y tiene problemas por las pensiones. Asegura que se presentará ante las autoridades para defenderse.

“No me he escapado, no me he fugado, estoy de viaje por trabajo, pero llego e iré a la Fiscalía para ver qué es lo que corresponde”, aseveró.